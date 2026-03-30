Meer en meer kampioenschappen staan op het punt om aan hun 2026-seizoen te beginnen. Zo ook de GT World Challenge Asia powered by AWS, het GT3-kampioenschap van Azië. Bij het onthullen van de entry list voor de eerste races van het jaar in Maleisië hebben ze een flinke sneer paraat richting de Formule 1.

De koningsklasse van de autosport en de FIA liggen onder vuur gedurende deze openingsfase van het seizoen. De nieuwe power units zorgen voor een enorme verdeeldheid, niet alleen in de paddock, maar ook onder fans. Vanwege de elektrificatie van de krachtbronnen speelt batterijmanagement een grote rol tijdens de Grands Prix. De batterij opladen kan op verschillende manieren, waaronder het zogeheten super clipping, waarbij de verbrandingsmotor op volle toeren blijft draaien. Niet om de auto verder te laten accelereren, maar dus om als generator te dienen voor de batterij.

F1 blijkt mikpunt van spot

Terwijl we wel een aantal mooie zij-aan-zijgevechten hebben gezien in Australië, China en Japan, zijn een boel fans er duidelijk over dat het te nep aanvoelt. Een boel coureurs zijn tevens kritisch, aangezien super clipping zorgt voor grote snelheidsverschillen, wat gevaarlijk kan zijn. Dat bleek op Suzuka het geval bij de crash van Ollie Bearman.

Het feit dat de koningsklasse het mikpunt van spot is, gaat nu zo ver, dat zelfs andere autosportkampioenschappen de Formule 1 belachelijk maken. Het GT World Challenge Asia-seizoen gaat aankomend weekend van start op het Sepang International Circuit en deelde lijst van teams en coureurs op hun social media. De tekst die erbij stond was: "Geen batterijmanagement of clipping (wat dat dan ook is). Gewoon puur racen!"

2026 🚀 No battery management. Or clipping (whatever that is). Just straight up RACING!



SEPANG PREVIEW https://t.co/yphyXCisFj#GTWorldAsia | #GTWorld pic.twitter.com/yRl7gYrQ35 — GT World Challenge Asia Powered by AWS (@GTWorldChAsia) March 30, 2026

Overigens zullen er twee Nederlandse coureurs meedoen op Sepang: Maxime Oosten in een BMW van Kang's Racing Company en Thierry Vermeulen, één van de protegés van Max Verstappen, in een Ferrari van Absolute Corse.

