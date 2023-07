Remy Ramjiawan

Maandag 17 juli 2023 14:39 - Laatste update: 15:10

De Chief Technical Officer van de Formule 1, Pat Symonds, vindt de zorgen over de 2026-auto's wat voorbarig. Achter de schermen wordt er tussen de teams, de FIA en de FOM flink gediscussieerd over het nieuwe reglement, maar volgens Symonds zijn de simulaties gebaseerd op verouderde gegevens.

De afgelopen weken heeft Christian Horner zich uitgelaten over de auto's die vanaf 2026 op de startgrid moeten staan. De teambaas van Red Bull Racing maakt zich zorgen over wat hij omschrijft als 'Frankenstein-auto's.' Horner wijst naar de motor die minder vermogen zou hebben, waardoor de aerodynamica en het chassis zouden moeten compenseren. Ook Max Verstappen heeft zich erover uitgelaten en was uiterst kritisch. De tweevoudig kampioen had de nieuwe auto in de simulator onder zijn hoede genomen en moest op Monza zo'n vijf honderd meter voor het einde van het rechte stuk al terugschakelen. Volgens Verstappen is het nieuwe reglement dan ook niet de juiste weg vooruit.

Artikel gaat verder onder video

'Heb er alle vertrouwen in'

Symonds heeft die opmerkingen ook gehoord, maar vindt het allemaal wat voorbarig. "Dat hoorden we ook over het 2022-reglement, dat het niet zou werken, en wij hebben het allemaal al eerder meegemaakt en we weten wat we doen. De auto van 2026 is in mijn gedachten geen grotere verandering dan die van 2022. Ik zou zeggen dat het eigenlijk een beetje minder aerodynamisch is. Ja, er zitten meer actieve componenten in, maar er is niets magisch aan actieve aerodynamica. Ik heb er alle vertrouwen in", zo vertelt de Brit bij Motorsport.com.

Red Bull heeft verouderde data

Verstappen gaf aan dat hij moest terugschakelen op het rechte stuk, maar volgens Symonds is dat simpelweg niet waar. "Het prestatieprofiel van een auto uit 2026 in simulatie ziet er nu niet erg anders uit dan in 2023. Dus al dat gedoe over het bereiken van de topsnelheid in het midden van het rechte stuk, zo is het niet meer. Je moet er rekening mee houden dat deze auto's aan het einde van het rechte stuk geen topsnelheid meer halen; dus al dat gedoe over terugschakelen op het rechte stuk is gewoon niet waar", aldus Symonds. Toch trekt Red Bull aan de bel, maar Symonds wijst naar de verouderde data: "En de alarmbellen van het team, en dan heb ik het over Max die er in de simulator mee heeft gereden: hij heeft niet gereden met wat er is. Dat weet ik, want wij liggen duidelijk maanden voor op hen."