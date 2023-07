Remy Ramjiawan

Volgens dr. Helmut Marko is de uitspraak van Max Verstappen, om wellicht aan het einde van 2028 er een punt achter te zetten in de Formule 1, geen loos dreigement. Zelfs de tachtigjarige adviseur van Red Bull Racing weet nog niet zeker of de Nederlander na die periode nog binnen de Formule 1 zal zijn.

De inmiddels 25-jarige Verstappen heeft er geen geheim van gemaakt dat hij simpelweg een raceliefhebber is en uiteindelijk ook in andere raceklassen wil gaan uitkomen. De 24 uur van Le Mans staat hoog op dat lijstje, maar de tweevoudig kampioen wil ook meer meters maken op andere gebieden. Vooralsnog heeft Verstappen de snelste auto onder zijn kont en daarnaast nog een overeenkomst tot en met 2028 op zak.

Dominantie Verstappen

In 2023 wist Verstappen, op twee wedstrijden na, alles voorlopig te winnen. Na de race op Silverstone zijn de records ook weer aangescherpt. Zo wist de Nederlander zijn zesde zege op rij te pakken, maar was het ook de elfde op rij voor Red Bull Racing. In het huidige tijdperk Formule 1 maakt Verstappen de dienst uit en dat lijkt op korte termijn niet te veranderen.

Twijfels over uitdienen contract

Tegenover OE24 legt Marko uit, dat hij überhaupt hoopt dat Verstappen zijn contract uitdient. "Max zegt zoiets niet zomaar. Ik hoop dat hij zijn contract, dat loopt tot 2028, tot het einde toe nakomt. Wie weet: Misschien komt hij op een dag en zegt hij: Bedankt, dat was het", zo vertelt de adviseur. Hoewel Red Bull Racing nu nog domineert, zou dat vanaf 2026 weer anders kunnen zijn. "Laten we afwachten hoe alles zich ontwikkelt. In 2026 komen er nieuwe regels, die alles op zijn kop kunnen zetten."