Remy Ramjiawan

Woensdag 12 juli 2023 08:37 - Laatste update: 10:37

Er is al een tijdje over gesproken en hoewel de organisatie van de Dutch Grand Prix zich heeft verzet, is de veelbesproken vermakelijkheidsbelasting vanaf 2024 een feit. Kaartjes voor de race op Zandvoort worden daardoor 3 euro duurder en het is volgens de gemeente nodig om 'schadeloos' gesteld te worden, zo meldt De Telegraaf.

Over de vermakelijkheidsbelasting werd eind vorig jaar een balletje opgegooid door de gemeente Zandvoort. De gemeente is van mening dat het organiseren van de race in de duinen toch wel de nodige overlast met zich meebrengt en daarvoor dient het 'schadeloos' gesteld te worden. De organisatie van de Dutch Grand Prix vond juist dat de wedstrijd in Zandvoort gratis reclame was voor de regio, maar daar verschilt de gemeente in van mening. De zogeheten 'funtax' wordt ingevoerd vanaf 2024 en zal de fan 3 euro per kaartje kosten.

Artikel gaat verder onder video

'Overlast'

De lokale politiek was overigens niet eenduidig in haar beslissing, maar nam het voorstel dinsdag aan. Zo vonden enkele partijen het invoeren van de vermakelijkheidsretributie niet terecht, aangezien er aan de andere kant jaarlijks zo'n tien miljoen euro wordt verdiend door de terugkeer van de koningsklasse. Het college stelde echter dat er zo'n acht ton aan extra kosten worden gemaakt voor de race in de duinen en dat wordt dus door berekend aan de fans.

Dutch GP niet blij, maar accepteert het

De gemeente Zandvoort kan de 'funtax' invoeren op evenementen waarbij er dagelijks meer dan 10.000 toeschouwers aanwezig zullen zijn. Daardoor valt de gehele Grand Prix van Nederland onder die noemer. In juni vertelde algemeen directeur van Zandvoort, Robert van Overdijk aan onder meer GPFans: "Nee, we zijn er niet blij mee, maar we gaan er niet over. We moeten het accepteren."