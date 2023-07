Jeen Grievink

Dinsdag 11 juli 2023 15:06 - Laatste update: 16:37

Daniel Ricciardo (34) zal binnenkort worden aangekondigd als de opvolger van Nyck de Vries bij het Formule 1-team van Scuderia AlphaTauri, zo meldt De Telegraaf. De Australiër, die dit seizoen actief was als test- en reservecoureur voor Red Bull Racing, zal ogenschijnlijk vanaf de Grand Prix van Hongarije achter het stuur zitten van de AT04.

Het is over en uit voor De Vries in de Formule 1, zo lijkt het. Zojuist bevestigde Viaplay-commentator Allard Kalff op Twitter dat de Nederlandse coureur per direct uit zijn zitje is gezet bij AlphaTauri. Hoewel het nieuws nog niet officieel is bevestigd door één van de betrokken partijen, weet De Telegraaf nu ook al te melden dat Ricciardo zal worden aangesteld als zijn vervanger. "Daniel Ricciardo is De Vries’ vervanger, bevestigen meerdere bronnen aan De Telegraaf", zo schrijft de ochtendkrant op haar website. Naar alle waarschijnlijkheid wordt de coureurswissel in de komende dagen officieel bevestigd.

Ricciardo eerder dan verwacht terug op Formule 1-grid

Ricciardo verdween wat meer richting de achtergrond, nadat hij een uiterst matige periode achter de rug had bij McLaren. De man uit Perth keerde terug bij Red Bull Racing om daar in soort van 'tussenjaar' aan de slag te gaan als test- en reservecoureur. Hij maakt echter sneller dan verwacht zijn comeback op de grid, nu hij nog voor de zomerstop De Vries mag vervangen bij AlphaTauri. De verwachting is dat The Honey Badger volgende week al, tijdens de Grand Prix van Hongarije, achter het stuur zal zitten bij de juniorenformatie van Red Bull.

Pauze "heeft nu lang genoeg geduurd" voor Ricciardo

Tijdens het raceweekend in Silverstone werd er al veelvuldig gespeculeerd over de toekomst van zowel De Vries als Ricciardo in de Formule 1. Recentelijk werd de deur voor laatstgenoemde al steeds verder op een kier gezet, onder meer door Christian Horner en Dr. Helmut Marko. Ricciardo zelf zei er het volgende over op SiriusXM Radio: "Ik kijk ernaar uit om weer te mogen rijden. Mijn pauze heeft nu lang genoeg geduurd en het kriebelt weer op een positieve manier."

