Uitvaart Dilano van 't Hoff via livestream te zien

Vincent Bruins

Dinsdag 11 juli 2023 12:00 - Laatste update: 12:01

Dilano van 't Hoff overleed op zaterdag 1 juli bij een ongeluk op Circuit de Spa-Francorchamps. De uitvaart vindt vandaag plaats in Ridderkerk. MP Motorsport streamt het live om degenen die er niet bij kunnen zijn, toch de kans te geven om afscheid te kunnen nemen.

Van 't Hoff (18) nam op de zeer natte baan in de Ardennen deel aan de Formula Regional European Championship by Alpine. Tim Tramnitz spinde en raakte de muur bij het uitkomen van Raidillon na een herstart. Hij kwam niet terug de baan op, maar in het middenveld vond desondanks toch een heftig ongeluk plaats op Kemmel Straight. De MP Motorsport-bolide van Van 't Hoff werd hard in de zijkant geraakt door een andere deelnemer. Niet lang na het ongeluk kwam het trieste nieuws naar buiten dat Van 't Hoff was overleden.

Artikel gaat verder onder video

Uitvaart

MP Motorsport liet op haar officiële kanalen weten dat de uitvaart vandaag plaatsvindt in Ridderkerk. Iedereen, na aanmelding bij de uitvaartverzorger, is welkom om afscheid te nemen van Dilano. De locatie werd vanochtend geopend om 10:00 en de ceremonie begint om 12:00. De uitvaart wordt live gestreamd om degenen die er niet bij kunnen zijn, ook de kans te geven om afscheid te nemen en dat is hier te zien.

De familie Van 't Hoff heeft een stichting 'Racing for Dilano' opgericht om coureurs bij te staan en te helpen in hun herstel na ongelukken. Donaties aan de stichting worden gewaardeerd als eerbetoon aan Dilano.