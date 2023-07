Remy Ramjiawan

De Grand Prix van Groot-Brittannië heeft voor Red Bull-adviseur Helmut Makro een aantal zaken rondom Sergio Pérez verduidelijkt. De tachtigjarige Oostenrijker is van mening dat de Mexicaan echt aan de bak moet om zijn kwalificaties op orde te krijgen, maar vindt 'Checo' nog steeds de juiste man naast Max Verstappen.

Pérez wist zondagmiddag op Silverstone als zesde over de streep te komen. Daarmee heeft de Mexicaan belangrijke punten gepakt voor zijn tweede plek in het klassement. Na de wedstrijd in Miami is het bergafwaarts gegaan met de prestaties van de 33-jarige Mexicaan. In Oostenrijk wist hij nog het podium te bereiken, maar 'Checo' heeft de afgelopen Grand Prix-weekenden vooral steken laten vallen tijdens de kwalificaties. Daar ligt volgens Marko dan ook de grootste verbeterpunt, want over de prestaties tijdens de races is de adviseur van het team wel blij.

Strijd om P2

Er is de afgelopen weken, door de resultaten van Pérez, veel gespeculeerd over het zitje van de Red Bull-coureur. De Mexicaan is vooral naar het team gehaald om het constructeurskampioenschap binnen te halen, maar ook om de tweede plek in het kampioenschap veilig te stellen. In dat gevecht moet Pérez het opnemen tegen Fernando Alonso. De Spanjaard heeft door de matige reeks van Pérez een achterstand van slechts 19 punten.

'Positie is niet in gevaar'

In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports F1 maakt Marko een eind al dat gespeculeer: "Zijn snelheid in de race is feilloos. Daarnaast wist hij gelukkig voor Alonso te finishen en dat houdt in dat zijn voorsprong op de derde plek weer iets groter is geworden en uiteindelijk is dat het doel voor ons. Zijn positie is dus helemaal niet in gevaar."