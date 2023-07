Lars Leeftink

Zondag 9 juli 2023 14:11 - Laatste update: 14:16

Volgens Peter Windsor, voormalig Formule 1-team en sponsormanager en nu vooral analist, heeft een mede-eigenaar van Red Bull interesse in het terughalen van Alex Albon. De coureur van Williams presteert dit seizoen sterk, daar waar Sergio Pérez ondanks een fantastische auto zijn vorm zeker op de zaterdagen compleet kwijt is geraakt.

Net zoals in 2023 is het Red Bull Racing dat de Formule 1 domineert. Daar waar begin 2022 Ferrari nog mee kon komen, is het in 2023 vanaf de eerste race al Red Bull dat de overige negen teams geen schijn van kans geeft. Verstappen won zeven van de negen races tot nu toe, terwijl Pérez er zelf twee won. Zeker aan het begin van het seizoen ging de Mexicaan prima mee met Verstappen, maar tijdens de laatste vier raceweekend is het gat met Verstappen gegroeid naar 81 punten. Wat dat betreft is het een herhaling van vorig jaar, toen Pérez na zijn zege in Monaco de Nederlander ook steeds verder en verder uit zag lopen terwijl hij zelf zijn vorm kwijt aan het raken was.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Wolff ziet McLaren verbeteren: "Moeten misschien nog eens kijken naar concept Red Bull"

Lastig voor Pérez

In een nieuwe video op zijn YouTube-kanaal, waarin hij terugblikt op de kwalificatie in Silverstone, bespreekt Windsor ook de matige kwalificatie van de Mexicaan. Pérez kwam niet verder dan P16 en dus Q1, maar begint dankzij de diskwalificatie van Valtteri Bottas zondagmiddag vanaf P15 in Silverstone. Het was wel weer de zoveelste kwalificatie in 2023 waarin hij Q3 niet haalde. "Het was echt zielig om te zien", aldus Windsor. "Hij zat in de gevarenzone bij het ingaan van de slotfase in Q1. Hij ging van P14 naar P17, terwijl Albon na een verwijderde rondetijd van P20 naar P5 of P6 ging.”

Albon naar Red Bull?

Albon heeft volgens de geruchten al de interesse gewekt van Ferrari, dat tot eind 2024 nog het duo Charles Leclerc en Carlos Sainz onder contract heeft. Volgens Windsor zou een mede-eigenaar van Red Bull echter ook interesse hebben om Albon terug te halen naar het team waar hij eind 2021 vertrok en sinds eind 2022 definitief geen onderdeel meer van is. "Ik denk dat Red Bull overweegt om Albon terug aan boord te krijgen. Ik weet ook dat er interesse is vanuit de Thaise mede-eigenaar van Red Bull." De connectie is vrij snel gemaakt, want Albon is Thais-Brits van afkomst. Het contract van Albon bij Williams is echter nog voor meerdere jaren, waardoor er wel onderhandelingen plaats moeten vinden met Williams mocht Ferrari of Red Bull de interesse om willen zetten in daden.