Lars Leeftink

Zondag 9 juli 2023 12:56 - Laatste update: 12:58

Volgens Toto Wolff moet Mercedes 'nog eens gaan kijken' naar het concept van de RB19, en dan vooral de sidepods. Het team is zelf al van het 'zero-sidepod concept' afgestapt, maar ziet nu McLaren de RB19 van Max Verstappen en Sergio Pérez op belangrijke punten kopiëren. Lewis Hamilton zei zaterdag na de kwalificatie ook al dat de auto van McLaren 'lijkt op de Red Bull'.

In gesprek met Motorsport.com zegt Wolff het eens te zijn met de uitspraken van Hamilton over de auto van McLaren. "Ik denk dat het gedeelte van de auto [van McLaren] wat je van de buitenkant ziet, wat natuurlijk maar de helft van de informatie is, eruitziet als een Red Bull. Maar feitelijk, en om eerlijk te zijn, doet het er niet toe. Alleen de stopwatch telt. En dit is waar Lewis [met zijn uitspraken] volgens mij op doelde, dat dit ontwerp een goede richting lijkt te zijn. Het is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Ieder van ons had carrosserieën die leken op de Red Bull in de tunnel, en het kwam niet tot zijn recht in de prestaties. Maar we moeten geen middel onbeproefd laten en er misschien nog eens naar kijken omdat een ander team net tijd heeft gevonden qua prestaties."

Subtop blijft wisselvallig

Wolff ziet ook dat het elk weekend weer anders is als het gaat om wie er achter Red Bull Racing het tweede team is. Aston Martin, Ferrari en Mercedes wisselen elkaar af, terwijl soms McLaren en Alpine er ook goed bij blijken te zitten. Dit ziet Wolff ook. "Het is best raar hoe dat fluctueert, want je zou lang in het seizoen hebben gezegd dat Aston Martin tweede was voor ons. Waarschijnlijk waren ze onze grootste concurrent, samen met Ferrari, en dan heb je nu opeens McLaren in de mix in Oostenrijk en in Groot-Brittannië. Het is duidelijk dat één auto de upgrade had en erg snel was [Oostenrijk], hier [Silverstone] hebben beide auto's de upgrade en staan ze tweede en derde op de grid. Het lijkt er dus absoluut op dat ze een enorme stap hebben gemaak."

Aston Martin en McLaren

Ondanks dat het voor Mercedes niet ideaal is, is het volgens Wolff wel goed om te zien dat McLaren en Aston Martin ten opzichte van vorig jaar stappen aan het maken zijn. "Ik denk dat het heel bemoedigend is om te zien dat Aston Martin grote stukken van de rondetijden van vorig jaar naar dit jaar heeft overgeheveld, en op dezelfde manier zie je dat McLaren dat tijdens het seizoen doet. Dat is iets waar je je petje voor af moet nemen als we dat zien gebeuren. Voor ons was het zeker een goed voorbeeld van hoe je dingen kunt omdraaien."