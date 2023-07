Jan Bolscher en Vincent Bruins

Zaterdag 8 juli 2023 20:42 - Laatste update: 21:03

McLaren heeft een ontzettend goede kwalificatie voor de Britse Grand Prix achter de rug. Lando Norris en Oscar Piastri zullen de wedstrijd op het circuit van Silverstone aanvangen vanaf posities twee en drie, respectievelijk. Norris was minder dan een kwart van een seconde langzamer dan Max Verstappen die pole position pakte. Piastri moest op 0.131 seconden achterstand van Norris zijn meerdere erkennen in zijn teamgenoot.

Lewis Hamilton denkt te kunnen verklaren waarom McLaren plotseling zo snel is geworden. De Mercedes-coureur kwalificeerde zelf op de zevende positie achter de Ferrari's en teamgenoot George Russell. Het komt voor hem niet als een verrassing dat Norris en Piastri zo goed waren in de kwalificatie.

Artikel gaat verder onder video

Slechte periode gehad

"Ik ben niet verbaasd," begon Hamilton tegenover onder andere GPFans over de snelheid van McLaren. "Ik bedoel, als je naar de auto kijkt, dan is het logisch. Ik ben wel echt blij voor ze. Ze hebben zo'n slechte periode gehad, dus dat ze weer vooraan staan, is geweldig om te zien. Maar als je [hun auto] naast een Red Bull zet, dan lijken ze heel erg op elkaar. Dat werkt en dat is geweldig. We hebben nu nog een team in de mix en dat is wat we willen zien in deze sport."

OOK INTERESSANT: Piastri euforisch na P3 in kwalificatie Britse GP: "Auto was een raket"

Wake-up call

"Het is geen klap, maar een wake-up call voor ons," vervolgde de zevenvoudig wereldkampioen. "Anderen hebben ons ook ingehaald, dus we moeten meer doen. Natuurlijk zal ik proberen optimistisch te zijn en we gaan ons best doen. Realistisch gezien, weet ik niet waar we staan. We zullen erachter komen. Het was moeilijk om voor de Ferrari's te komen en nu hebben we ook nog de McLarens daar. Het gaat een pittige race worden."