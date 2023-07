Remy Ramjiawan

Vrijdag 7 juli 2023 19:11

De combinatie Andretti Cadillac wil op 15 juli uitsluitsel van de FIA krijgen over een mogelijke deelname vanaf het 2025-seizoen. Michael Andretti klopt al een tijdje op de deur van de sport en hoopt halverwege juli dan eindelijk het groene licht te gaan krijgen.

Binnen de Formule 1 is al een tijdje de discussie aan de gang of en wie er een elfde team mag gaan runnen. Andretti heeft zich in de voorbije jaren al enkele keren gemeld als nieuw team en het papierwerk is inmiddels verstuurd naar de FIA. Met Cadillac als partner op de achtergrond, hoopt Andretti zijn kansen te vergroten op een plekje binnen de koningsklasse van de autosport. Bij NBCSports geeft Eric Warren, de uitvoerend directeur van GM Motorsports, een update over de stand van zaken.

Stip op 2025-seizoen

De Amerikaanse partij heeft als instapmoment het 2025-seizoen genomen. Dat is opzichzelfstaand al opvallend, omdat Andretti Cadillac daarmee een bolide gaat bouwen, voor slechts één seizoen. Vanaf 2026 gaat namelijk het nieuwe motorreglement gelden en daar komen ook nieuwe wagens bij kijken. Hoe die auto's eruit gaan zien, dat is nog even koffiedik kijken en zelfs de Formule 1-teambazen zijn het nog niet met elkaar eens over die nieuwe bolides.

"We doen veel moeite om het proces te doorlopen en het lastige is dat we proberen om in het seizoen van 2025 te racen, dus we zijn hardcore bezig met Andretti om de auto van 2025 te ontwerpen", zo geeft Warren een kijkje achter de schermen. Het groene licht vanuit de FIA is er nog niet, maar dat verwacht Warren wel zo snel mogelijk te krijgen. "We hebben dus eigenlijk alleen maar gereageerd op vragen van de FIA en ze zouden 15 juli een beslissing moeten nemen. We doen dus echt ons best met het proces en discussiëren waar we kunnen. Maar het is een vrij formeel proces geweest, waarbij we alleen maar informatie hebben gegeven en antwoorden moesten delen."

Michael Andretti & Mohammed Ben Sulayem

'GM is een zwaargewicht'

Hoewel er dus nog steeds geen startschot is gekomen vanuit de internationale autobond, heeft FIA-president Mohammed Ben Sulayem al wel door laten schemeren dat de komst van Cadillac een enorme opsteker zou zijn voor de Formule 1. "GM is een zwaargewicht en als ze met Andretti komen, dan is dat goed voor ons allemaal", aldus de voorzitter van de autobond bij APNews.