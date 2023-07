'Ziggo wil niet verder met Olav Mol en Jack Plooij als F1-rechten terugkomen'

Jeen Grievink

Vrijdag 7 juli 2023 13:11 - Laatste update: 13:34

Ziggo zou op de achtergrond druk bezig zijn om de Formule 1-uitzendrechten terug te krijgen in nabije toekomst, maar voor wie hoopt dat we dan ook weer naar Olav Mol en Jack Plooij kunnen luisteren, komt mogelijk van een koude kermis thuis. Het gerucht gaat dat Ziggo niet verder wil met het iconische duo.

Dat Ziggo werk wil maken van de terugkeer van de Formule 1-uitzendingen naar hun portefeuille, is publiek geheim. De telecombaanbieder had jarenlang het alleenrecht de koningsklasse van de autosport uit te zenden in Nederland, maar sinds 2022 moet men het doen met de samenvattingen. Formule 1-fans zijn gedwongen hun favoriete sport nu elders te bekijken, via Viaplay of F1 TV Pro. Er gaan echter geruchten dat de uitzendrechten vanaf 2025 mogelijk weer in handen komen van Ziggo. Het bedrijf zou een bod van 35,5 miljoen euro willen neerleggen bij het FOM. Maar mochten de rechten daadwerkelijk terugkomen, dan is de vraag of Mol en Plooij óók terugkeren.

Artikel gaat verder onder video

Exit voor Olav Mol en Jack Plooij?

Als we de niet nader genoemde bron van GPToday moeten geloven, wil het nieuwe management van Ziggo een andere weg inslaan als de Formule 1 terugkeert op de zender. "Er zit een nieuw management bij Ziggo sinds Will Moerer is gestopt en die willen het over een andere boeg gooien, zo zijn de geluiden vanuit het bedrijf. Het verhaal gaat dat andere commentatoren de kans krijgen, zoals Rick Winkelman met een jong talent naast zich. Olav Mol en Jack Plooij zullen niet terugkeren in de rol die we van hun gewend zijn, en andere stromen binnen het bedrijf zeggen dat Ziggo sowieso niet verder wil met het duo", zo klinkt het.

Formule 1 kijk je al vanaf €5,42 per maand (jaarabonnement) bij F1 TV Pro. Klik hier!

Horner weerspreekt claim Wolff over wijzigingen aan motorreglement voor 2026Lees meer

'Viaplay-duo niet op radar Ziggo'

De huidige commentatoren van de Formule 1 in Nederland, Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk, zouden volgens bovengenoemd medium niet op het wensenlijstje staan van Ziggo. De telecomaanbieder zou een voorkeur hebben voor Rene Hoogterp, momenteel commentator bij de Indycar. Hoogterp zou echter niet staan te springen om de Indycar in te ruilen voor de Formule 1.