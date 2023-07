Jeen Grievink

Donderdag 6 juli 2023 14:38 - Laatste update: 14:42

Toto Wolff en Christian Horner liggen weer eens ouderwets met elkaar in de clinch. Het tweetal vliegt elkaar ditmaal - verbaal - in de haren omdat ze het niet eens zijn over de motorreglementen voor 2026. Horner wil graag een aanpassing zien, maar volgens Wolff is dat puur eigen belang en tevens onmogelijk. Daar is de Red Bull-teambaas het op zijn beurt weer niet mee eens.

Vanaf 2026 worden de nieuwe motorreglementen van kracht in de Formule 1 en dat betekent onder meer dat het elektrische gedeelte een veel grotere rol gaat spelen. De verbrandingsmotor wordt verder naar de achtergrond geduwd en dat ziet Horner als een potentieel probleem. Hij - en tevens ook Max Verstappen - hebben recentelijk dan ook de alarm geslagen en vinden dat er nog eens kritisch naar de reglementen moet worden gekeken. Wolff was er als de kippen bij om te suggereren dat Red Bull alleen maar een regelwijziging wil om zelf beter uit de verf te komen. Volgens hem loopt het motorproject van Red Bull namelijk niet op schema voor 2026.

Moddergooien over en weer

Wolff beschuldigde Red Bull ervan "angstig" te zijn voor de komst van het nieuwe reglement in 2026. Horner reageerde daar op zijn beurt weer op door te stellen dat deze opmerkingen "typisch Toto" zijn en dat Wolff alleen maar bezig is met zijn eigen prestaties, terwijl Horner "het beste voor de sport" voor ogen heeft. Of het nu wel of niet in het belang van Red Bull is dat de regels worden aangepast, doet er voor Wolff ook niet toe, want volgens de Mercedes-chef is het überhaupt niet eens mogelijk om nu nog aan de reglementen te sleutelen. Hij stelt dat Audi en Honda met het huidige plan akkoord zijn gegaan en daar kan niet meer in gesneden worden.

Reglementen aanpassen wél mogelijk volgens Horner

Onzin, zo stelt Horner. Volgens hem is dat absoluut wel mogelijk, ook omdat de president van de FIA, Mohammed Ben Sulayem, onlangs heeft aangegeven het gewicht van de auto's voor 2026 toch nog verder terug te willen dringen. "De opgestelde regels zijn een compromis van de oorspronkelijke plannen. Men weet pas waar de limieten liggen van de regels als het hele reglement doorgenomen is", zo wordt Horner geciteerd door Motorsport.com.

FIA moet zorgen serieus nemen

De Red Bull-teambaas vertrouwt er dan ook op dat de FIA zijn zorgen serieus neemt. Ze hebben een capabel team dat weet waar de uitdagingen liggen. Zo heeft de FIA-president laatst nog aangegeven dat er gekeken wordt naar het terugbrengen van het gewicht. Dat is al een uitdaging op zich. De batterijcellen worden groter en die moeten ook gekoeld worden."

