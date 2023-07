Jeen Grievink

Het Formule 1-team van Mercedes introduceert een nieuw pakket met updates aan de vooravond van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Tot dit pakket behoort onder meer een nieuwe, opvallende voorvleugel, die gisteren al door menig fotograaf op de gevoelige plaat werd vastgelegd.

Hoewel de achterstand nog steeds groot is, gaat Mercedes toch een poging doen om op Silverstone het gat richting Red Bull Racing te verkleinen. Om dit voor elkaar te krijgen, introduceert men een nieuw pakket met updates, waarvan de nieuwe voorvleugel de meeste aandacht trekt. Op het eerste oog lijkt de nieuwe front wing veel op de oude variant, maar er is wel degelijk veel aangepast door de knappe koppen van Mercedes. De nieuwe voorvleugel heeft een iets andere manier van werken en wordt ook op een andere manier belast, waardoor Mercedes hoopt vooral de aerodynamische prestaties te verbeteren - en dus dichterbij Red Bull te komen.

Belasting en samenwerking met neus

Een voorvleugel en de neus van de auto zijn altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. Echter, de manier waarop de vleugel in de volledige breedte wordt belast en hoe deze samenwerkt met de neus, is veranderd ten opzichte van de oude variant. De driehoekige verbinding van de voorrand van de endplate is vervangen door een rondere afwerking. Niet alleen de diveplane is hiervoor aangepast, maar ook de welving van de endplate zelf, zo meldt Motorsport.com.

Aerodynamische winst boeken

Het kleine uitstulpje dat de infaroodsensor voor de banden bevat, is door Mercedes verplaatst naar een aerodynamisch efficiëntere positie. De voorste rand van het hoofdvlak van de voorvleugel heeft nu meer contouren gekregen in het buitenste deel. De onderkant van het element wordt hierdoor aan de aankomende luchtstroming blootgesteld, terwijl de contouren die erachter al bestonden verder worden versterkt.

Vleugel visueel ook duidelijk anders

Erg technisch allemaal, maar is het verschil met de oude vleugel ook met het blote oog waarneembaar? Zijn er duidelijke optische verschillen? Jazeker. Visueel is de verandering het duidelijkst bij de vorm van de twee bovenste flappen. De koordlengte van de beweegbare delen is bij beide flappen veel langer dan bij de vorige versie van de voorvleugel. Ook is er een duidelijke kromming aan de achterrand van de bovenste flap te zien, die als doel heeft de optimale balans te creëren tussen belasting en stromingsverdeling.

De nieuwe voorvleugel van Mercedes werd door verschillende fotografen in de paddock vastgelegd.