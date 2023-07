Marko sluit Ricciardo als opvolger De Vries niet uit: "Meer kan ik niet zeggen"

Jeen Grievink

Nyck de Vries kende een solide optreden tijdens de Grand Prix van Oostenrijk, maar de Nederlander heeft zijn toekomst bij AlphaTauri nog lang niet zeker gesteld. Nadat eerder Christian Horner de deur al op een kier zette voor Daniel Ricciardo als opvolger, doet nu ook Dr. Helmut Marko dat.

De Vries is bezig aan zijn eerste - en mogelijk ook laatste - seizoen bij AlphaTauri. De coureur uit Sneek heeft nog weinig geluk gehad bij het zusterteam van Red Bull, al kende hij in Oostenrijk wel een degelijk optreden door voor teamgenoot Yuki Tsunoda te finishen. Marko zei al dat het resultaat van De Vries in Spielberg waarschijnlijk "één van zijn betere resultaten" van dit seizoen was, maar weigerde de loftrompet te steken. Dat De Vries voor Tsunoda was gefinisht, plaatste hij dan ook in perspectief. "Hoeveel straffen heeft Tsunoda wel gekregen? Qua pure snelheid was Tsunoda rapper", zo zei Marko. De Vries moet dus zeker nog aan de bak, zeker nu Marko ook Ricciardo niet uitsluit als eventuele opvolger.

Marko heeft veel om over na te denken

Waar het eerst nog Red Bull-teambaas Horner was die de deur op een kier zette voor Ricciardo wat betreft een overstap naar AlphaTauri, sluit nu ook Marko die mogelijkheid niet uit. Volgens de man uit Graz is er momenteel veel gaande binnen het juniorenteam, dat onder meer van naam gaat veranderen en technisch meer zal gaan leunen op Red Bull Racing. Er is dus veel om over na te denken. De invulling van de stoeltjes hoort daar ook bij. Want naast De Vries, is ook Tsunoda nog een vraagteken voor 2024. De Japanner heeft immers nog maar een contract tot het einde van dit seizoen.

Marko wil Ricciardo op plek van De Vries niet uitsluiten

Ricciardo vervult dit seizoen de rol van test- en reservecoureur bij Red Bull Racing en stapt na het raceweekend op Silverstone in voor de bandentest van Pirelli. Als Marko door Motorsport.com gevraagd wordt of de bandentest van Ricciardo nog van invloed is op de situatie van De Vries, antwoordt Marko geheimzinnig: "Meer dan dit kan ik niet zeggen. Zoals ik net ook al zei zullen we naar alles kijken en dan een besluit nemen."

