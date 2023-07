Hoe laat begint het raceweekend in Groot-Brittannië?

Lars Leeftink

Vrijdag 7 juli 2023 08:04

Vandaag beginnen de coureurs aan het tiende raceweekend van 2023. De Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië staat zondag pas op het programma, maar op vrijdag worden er al twee belangrijke sessies verreden op Silverstone die impact hebben op het verloop van de rest van het weekend. Hoe laat beginnen de coureurs vrijdag aan het raceweekend?

Het raceweekend in Silverstone is het tiende raceweekend van het seizoen en het tweede raceweekend achter elkaar. Hierna volgt nog een week rust, waarna er nog races in Hongarije en België op het programma staan voordat de zomerstop begint en de coureurs pas weer eind augustus in Zandvoort in actie gaan komen. Voor Max Verstappen kan komend weekend een mooi weekend worden, zoals er dit seizoen al veel raceweekenden zo mooi zijn geweest voor de tweevoudig wereldkampioen.

Vorm Verstappen

Het zou komende zondag namelijk zes zeges op rij kunnen worden voor Verstappen, die al zeven races heeft gewonnen in 2023 en 81 punten voorsprong heeft opgebouwd op de rest van het veld. Het zou de tiende zege van het seizoen kunnen worden voor Red Bull, maar Verstappen heeft nog niet veel succes gekend in Silverstone. Verstappen won sinds zijn debuutrace in Groot-Brittannië tijdens het seizoen 2015 alleen in 2020 in Silverstone. Toen versloeg hij Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Verder is het nog geen succesverhaal geweest voor de Nederlander in Groot-Brittannië. Wellicht dat daar komend weekend verandering in gaat komen.

Hoe laat begint het raceweekend?

Als Verstappen dit voor elkaar wil krijgen, zal hij de vrijdag goed en zonder problemen door moeten komen. De vrijdag gaat voor de Formule 1-coureurs om 13:30 uur van start met de eerste vrije training. Deze zal duren tot 14:30 uur, waarna ze 2,5 uur de tijd hebben om te herstellen en te analyseren. Vervolgens gaat om 17:00 uur de tweede vrije training beginnen. Deze zal duren tot 18:00 uur, waarna de coureurs nog de rest van de avond de tijd hebben om met het team de verzamelde data te analyseren. De twee vrije trainingen zullen volgens de voorspellingen in droge omstandigheden verreden gaan worden.