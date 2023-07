Lars Leeftink

Donderdag 6 juli 2023 20:17

Ondanks dat Sergio Pérez niet in zijn beste vorm aan het verkeren is, kijkt de Mexicaan toch uit naar de Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië in Silverstone. De Mexicaan denkt dat de RB19 het goed zal doen op het historische circuit en is tevens van mening 'dat de vorm' terug is.

Pérez ziet niet in zijn beste periode en heeft het gat dankzij mindere resultaten op zien lopen naar 81 punten. Verstappen kan dus drie keer uitvallen en Pérez drie winnen zonder dat de Nederlander zijn voorsprong kwijt zal raken. Een groot gat om te overbruggen, en daarnaast beginnen Lewis Hamilton en Fernando Alonso achter hem dichter in de buurt te komen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen uit kritiek op reglementen 2026: "Niet hoe de Formule 1 moet zijn"

Pérez kent oorzaak problemen

Tijdens de persconferenties in Silverstone geeft Pérez aan ondanks een mindere periode weer hernieuwde energie te hebben gevonden voor het raceweekend dat voor de deur staat. "Ik voel me beter en ik ben er klaar voor. We hebben onze vorm van de start van het seizoen hervonden. We hadden gewoon een paar slechte races, en we weten nu ook waarom we het zo zwaar hadden. Hopelijk kunnen we dit nu vasthouden tot het einde van het seizoen."

Silverstone en RB19

Pérez denkt dat de RB19 goed past bij de layout van het circuit in Silverstone. "Het circuit in Silverstone ligt onze auto erg goed, denk ik. We zijn erg goed in de hogesnelheidsbochten, dus ik denk dat we hier kunnen uitblinken. Hopelijk gaat het hier nog beter dan vorig weekend. Hopelijk kunnen we een rustigere race hebben dit keer, want vorig weekend was het nogal hectisch. Iedereen kent dit circuit heel goed. Niet alleen uit onze Formule 1-tijd, maar ook uit de andere categorieën. We hebben hier in het verleden ook veel getest en op verschillende circuitconfiguraties. Ik denk dat iedereen ervan geniet om hier te komen."