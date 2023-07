Jan Bolscher en Lars Leeftink

Max Verstappen was afgelopen weekend in Oostenrijk al kritisch op de nieuwe reglementen voor 2026. In Silverstone voorafgaand aan de Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië was hij wederom kritisch en stelde hij dat het niet helpt bij het bepalen van zijn toekomst in de sport.

Tegenover aanwezige media, waaronder GPFans, is Verstappen net zoals vorig weekend kritisch over de reglementen van 2026. "Het is gewoon niet hoe de Formule 1 moet zijn als je moet terugschakelen op rechte stukken. Tijdens het aanremmen voelt het ook heel raar aan, omdat de motor dan bijna vol gas blijft draaien/ Het is een beetje zoals je ook met de blazende diffuser had. Dat de actieve aerodynamica door een extern systeem wordt gecontroleerd, komt op mij ook vreemd over. Naar mijn idee maak je dingen veel te gecompliceerd puur voor de motor. Ik zei het vorige week tijdens de persconferentie ook al zei, maar we moeten daar echt goed naar kijken."

Reglementen 2026

Niet alle mensen durven zich volgens Verstappen uit te spreken over de nieuwe reglementen omdat dit niet in hun voordeel is, maar Verstappen maakt dit niet uit. "Sommige mensen denken een voordeel te kunnen halen. Die zeggen natuurlijk dat het reglement wel prima is zo, maar ik kijk er gewoon als coureur naar en dan zien de plannen er niet goed uit. Maar in de Formule 1 is alles politiek en dan heb je altijd mensen die denken: nou, misschien kan ik er wel een voordeeltje uit halen. Zij zijn er dan ineens voorstander van, maar uiteindelijk moeten we samen kijken wat goed is voor de sport. En als je ziet hoe de plannen momenteel op papier staan, tja. Ik denk niet dat die goed is voor de sport."

Toekomst in F1

Het zal onderdeel zijn van de beslissing van Verstappen over zijn toekomst in de Formule 1. De Nederlander heeft nog contract tot eind 2028, maar hij heeft het al vaak over zijn pensioen en zijn contract gehad. De nieuwe reglementen in 2026 zullen een rol spelen, maar het is niet het enige waar Verstappen naar zal kijken. "Er zijn meerdere dingen waar ik naar kijk voordat ik een besluit neem. Dat gaat om het totaalplaatje, maar deze dingen helpen natuurlijk niet."