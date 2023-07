Lars Leeftink

Helmut Marko heeft zijn kritiek op Nyck de Vries niet teruggenomen. De Oostenrijkse adviseur van Red Bull Racing beweerd dat hij zijn mening over de start van de F1-carrière van de Nederlander 'niet zal veranderen' en er daarna geen gesprekken zijn geweest.

Marko onthulde onlangs dat hij er bij De Vries op had aangedrongen om met AlphaTauri te verbeteren in de Formule 1, terwijl Red Bull-teambaas Christian Horner naar verluidt zich verzette tegen het aanstellen van De Vries als coureur van AlphaTauri. Na het onthullen van deze informatie in de podcast Inside Line onthulde Marko hoe dat gesprek met Horner over de Nederlander ging. "Hij was geen fan van De Vries. Ik zou op dit moment zeggen dat het lijkt alsof hij gelijk had."

Geen terugnames voor Marko

"Nee, ik heb een mening en ik ga het niet veranderen door middel van discussies of zo', zei Marko tegenover Motorsport-Total toen hem werd gevraagd of hij De Vries had gesproken sinds de opmerkingen. "Zoals je weet zijn er momenteel veel veranderingen gaande bij AlphaTauri." Marko doelt hierbij op het feit dat het team vanaf 2024 een andere naam en visie zal krijgen, met andere mensen die het bestuur zullen vormen.

AlphaTauri 2024

Marko was er snel bij om te zeggen dat AlphaTauri nog geen concrete beslissingen heeft genomen over hun rijdersduo voor 2024. "We brengen al deze dingen samen en wanneer de tijd rijp is, zullen we onze beslissingen nemen. Ik kan alleen zoveel zeggen. We zullen alles bekijken en dan onze beslissingen nemen." Volgens de laatste geruchten zou De Vries tot de zomerstop hebben om AlphaTauri en Red Bull te overtuigen om hem tot eind 2023 in de AT04 te laten rijden. Dat zou betekenen dat De Vries nog drie races heeft (Groot-Brittannië, Hongarije en België) om indruk te maken nadat hij hier in Oostenrijk niet in kon slagen.