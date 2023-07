Lars Leeftink

Donderdag 6 juli 2023 18:27 - Laatste update: 18:31

Gunther Steiner zou, als hij moest kiezen, nu Max Verstappen verkiezen boven Lewis Hamilton. De Italiaan is van mening dat Verstappen momenteel ''niet veel fout kan doen' en in de vorm van zijn leven verkeerd.

Er staat in 2023 net zoals in 2022 geen maat op Verstappen en Red Bull Racing. De Nederlander heeft zeven van de eerste negen races gewonnen en gaat met 81 punten aan de leiding in het wereldkampioenschap. Red Bull heeft al bijna 200 punten voorsprong in het constructeurskampioenschap, waardoor beide klassementen gedomineerd worden door de regerend wereldkampioen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hamilton prijst thuisfans in Silverstone: "Leverde het maar een halve seconde winst op"

Steiner kiest

In gesprek met Sky Sports wordt Steiner gevraagd naar wie hij zou kiezen. “Max. Hij is gewoon goed bezig op dit moment. Hij kan niets verkeerd doen, maar dat is mijn mening. Alles wat hij doet blijkt succesvol en is voor een lange periode, dus je wilt gaan voor de jongen die het geluk heeft dat hem ten deel valt. En hij heeft duidelijk het talent.” De vraag is of Verstappen ook de records van Hamilton kan evenaren.

Records

Verstappen heeft natuurlijk al wat records in handen en lijkt op basis van de huidige vorm van zowel hemzelf als Red Bull dit jaar en de komende jaren nog meer records te kunnen verbreken. De vraag is of hij bijvoorbeeld bij records als het aantal podiumplekken, pole positions of punten kan komen. Records waar Verstappen nog achter Hamilton staat. Daarnaast is Hamilton natuurlijk ook nog steeds in het voordeel als het aankomt op de belangrijkste statistiek: het aantal wereldkampioenschappen.