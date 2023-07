Lars Leeftink en Jan Bolscher

Lewis Hamilton is blij om in Silverstone te zijn voor de Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië, maar weet ook dat hij meer dan de steun van de thuisfans nodig gaat hebben om het podium te halen en wellicht Max Verstappen en Red Bull Racing uit te dagen. De fans leveren helaas geen 'halve seconde' winst op, aldus de Brit.

Tijdens de persconferentie in Silverstone liet Hamilton tegen de aanwezige media, waaronder GPFans, weten dat hij altijd geniet van het terugkeren op het historische circuit. "Ik weet nog dat ik hier voor het eerst kwam toen ik jonger was met karten. Toen ik een keer pole position veroverde, was dat denk ik de enige keer dat ik het geluid van het publiek hoorde boven het geluid van de fans. Dat was bijzonder." Toch moet Hamilton ook eerlijk zijn.

Halve seconde winst

Volgens Hamilton doet de steun van de thuisfans hem veel en helpt het zowel hem als het team, maar het is niet genoeg om Verstappen en Red Bull uit te dagen. "Was dat [de steun van het publiek] maar een halve seconde winst waard, want dat hebben we nodig. Ik hoop het. Het is moeilijk uit te leggen. Het publiek richt zich op mij, maar ook op ons hele team. Je hebt het gevoel dat je vliegt als je hier bent dankzij de energie van de fans. Het is leuk om al die vlaggen en petten te zien van mensen die ons steunen."

Upgrades Mercedes

Hamilton zag Mercedes de afgelopen weken al flink wat upgrades doorvoeren. Komend weekend is de voorvleugel aan de beurt. "We hebben een nieuwe voorvleugel, een goede stap in de goede richting. Het is geen grote upgrade, maar we doen het stap voor stap om het gat te dichten. Het weekend in Oostenrijk was niet ons beste weekend, maar dat zijn de plekken waar we het meeste leren. Dan kom je samen als een team. Na Oostenrijk was iedereen weer bij elkaar om er iets positiefs van te maken.