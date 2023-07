Jan Bolscher

Vrijdag 7 juli 2023 06:59

Max Verstappen heeft niet het gevoel dat hij dit weekend een uitwedstrijd speelt in Groot-Brittannië. Sterker nog, de Red Bull Racing-coureur ziet het als een thuiswedstrijd vanwege zijn Britse team.

De Grand Prix van Groot-Brittannië vormt dit seizoen de tiende race van het wereldkampioenschap Formule 1. De race op Silverstone staat vrijwel altijd garant voor spektakel. Niet alleen vanwege het zeer onvoorspelbare weer, maar ook vanwege de aanvallende layout van de baan. Verstappen won hier voor het laatst in 2020, tijdens de 70th Anniversary Grand Prix. Vanwege zijn intense titelstrijd met Lewis Hamilton in 2021, de grote thuisheld dit weekend, was de Limburger de afgelopen twee jaar logischerwijs niet per se de favoriet van veel Britse fans.

Geen uitwedstrijd

Verstappen heeft echter niet het gevoel dat hij hier een uitwedstrijd moet spelen, zo vertelt hij tegenover onder andere GPFans. Op de vraag van de Britse pers of hij extra motivatie voelt om "Silverstone stil te krijgen omdat het publiek waarschijnlijk tegen hem zal zijn", klinkt het: "Ik weet niet of het publiek tegen mij is? Het is ook geen uitwedstrijd, het is onze thuis-Grand Prix. Ik heb veel tijd doorgebracht in Milton Keynes. Het is een belangrijke race voor ons, en we komen hier graag. Ik heb niet het idee dat ik iets te bewijzen heb tegenover het publiek ofzo. Ik kom hier om te racen en proberen te winnen."