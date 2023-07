Lars Leeftink en Jan Bolscher

Donderdag 6 juli 2023 16:28 - Laatste update: 17:21

Max Verstappen heeft toegegeven dat de stratencircuits niet de beste circuits zijn van de RB19 en hij nu in Europa de kans krijgt om te rijden op circuits waar de auto op zijn best is. Ook ziet hij dat andere teams upgrades brengen, maar volgens de Nederlander zit Red Bull ook niet stil.

Ondanks dat Red Bull Racing eind 2022 een straf ontving, 10% minder testtijd in de windtunnel, heeft het team hier tot nu toe weinig last van gehad. Verstappen domineert dankzij zijn eigen kwaliteiten, maar ook vanwege een goede RB19. De auto, ontworpen door Adrian Newey, is net zoals in 2022 niet te stoppen. Alle negen races gingen tot nu toe naar Red Bull, waarvan zeven naar Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: De Vries voelt geen extra druk vanuit AlphaTauri: "Ik moet elke dag op mijn best zijn"

Verstappen over upgrades

In gesprek met de aanwezige media in Silverstone, waaronder GPFans, laat Verstappen weten dat het team wel degelijk met upgrades bezig is. Dat andere teams grotere upgrades brengen en er meer over praten, kan Verstappen begrijpen. "We hebben een goede start gehad en we beginnen steeds beter te begrijpen wat we nodig hebben en wat we willen. We staan echter niet stil. De andere teams praten meer over hun upgrades dan wij, maar wij gaan ook upgrades brengen. Dat is wel echt nodig. Het wel een goed teken dat we minder hebben gedaan dan de rest, maar dat we nog steeds een voorsprong hebben. We hebben een prima basispakket en we willen alle potentie eruit proberen te halen."

Stratencircuits

Verstappen en Red Bull hebben ondertussen ook goed door wat de zwakke plek van de RB19 is. "Bij stratencircuits en op circuits waar er veel hobbels zijn is het niet fantastisch, precies waarom het verschil in Monaco ook kleiner was. Er komen nog wat stratencircuits aan waar we het wat lastiger krijgen." Voorlopig zal Verstappen met zijn team dit soort circuits echter pas weer in september tegen gaan komen, na de races in Europa.