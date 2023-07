Lars Leeftink

De FIA heeft het persconferentieschema voor de donderdag, onderdeel van de Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië, geopenbaard. Vorige week zaten Max Verstappen en Nyck de Vries nog in de persconferentiezaal, maar in Silverstone zal dit niet zo zijn.

De persconferenties worden, zoals altijd, in twee groepen gedaan. Om 14:30 uur Nederlandse tijd begint de eerste groep, om 15:05 de tweede groep. Voor zowel de persconferentiezaal als de TV Pen zijn er twee groepen, wat het totaal op vier groepen van vijf coureurs brengt. In de persconferentiezaal zitten donderdag dus geen Nederlanders. Om 14:30 uur Nederlandse tijd trappen Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Charles Leclerc, Lewis Hamilton en Alex Albon af. Om 15:05 uur gaan Valtteri Bottas, Lance Stroll, Kevin Magnussen, Lando Norris en Sergio Pérez het stokje overnemen.

Bij de TV Pen begint om 14:30 uur ook de eerste groep. Die bestaat uit Zhou Guanyu, Pierre Gasly, Fernando Alonso, Carlos Sainz en Logan Sargeant. In de tweede groep vinden we om 15:05 uur de twee Nederlanders terug. Verstappen en De Vries zitten met Nico Hülkenberg, Oscar Piastri en George Russell in de groep.

14:30 uur Yuki Tsunoda AlphaTauri Esteban Ocon Alpine Charles Leclerc Ferrari Lewis Hamilton Mercedes Alex Albon Williams

15:05 uur Valtteri Bottas Alfa Romeo Lance Stroll Aston Martin Kevin Magnussen Haas Lando Norris McLaren Sergio Pérez Red Bull Racing

14:30 uur Zhou Guanyu Alfa Romeo Pierre Gasly Alpine Fernando Alonso Aston Martin Carlos Sainz Ferrari Logan Sargeant Williams