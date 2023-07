Brian Van Hinthum

Dinsdag 4 juli 2023 21:47

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Twee dagen na de Grand Prix van Oostenrijk valt er natuurlijk genoeg na te bespreken over de race op de Red Bull Ring. Max Verstappen werd bijvoorbeeld door een journalist herinnerd aan uitspraken uit het verleden, toen hij liet horen dat hij ooit de Red Bull Ring naar zich vernoemd wil hebben. Christian Horner deed een boekje open over Daniel Ricciardo, terwijl Lewis Hamilton zijn zorgen liet blijken over de veelvuldige track limits in Spielberg.

Horner wijst naar mogelijkheid bij AlphaTauri voor Ricciardo: "Coureur van wereldklasse"

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft onthuld dat de toekomst van Daniel Ricciardo bij AlphaTauri kan liggen vanaf 2024. De Australiër is op dit moment als derde rijder actief bij Red Bull Racing, maar heeft er geen geheim van gemaakt dat hij vanaf volgend jaar weer een vast plekje op de startgrid wenst. Hele artikel lezen? Klik hier

Hamilton wil af van klikspanen en track limits: 'Zij kregen daar geen straf voor, ik wel'

Lewis Hamilton vertrok met behoorlijk wat frustraties uit Oostenrijk. Mercedes kwam er niet aan te pas op de Red Bull Ring, maar dat was niet het enige dat Hamilton dwars zat. De zevenvoudig wereldkampioen heeft het helemaal gehad met de klikspanen en track limits op de baan. "Dat is niet wat racen inhoudt. Daar gaat het niet om in de autosport", zo moppert hij. Hele artikel lezen? Klik hier

Verstappen gaat bazen "één voor één bellen" om Red Bull Ring naar hem te vernoemen

Max Verstappen wist afgelopen zondag voor de vijfde keer een Grand Prix te winnen op de Red Bull Ring in Oostenrijk. In 2021 zei Verstappen dat als hij hier vijfmaal zou winnen, hij Dietrich Mateschitz zou vragen de naam van het circuit te veranderen in de Verstappen Ring. Een journalist herinnerde hem afgelopen zondag aan deze uitspraak. Hele artikel lezen? Klik hier

Instagram-storing zorgt voor verwarring bij fans: 'Zijn Max en Kelly uit elkaar?!'

Op social media is flink wat verwarring ontstaan toen Kelly Piquet al haar Instagram-hoogtepunten met Max Verstappen leek te hebben verwijderd. Het gerucht deed al snel de ronde dat de Red Bull-coureur en het Vogue-model uit elkaar zouden zijn, maar dit lijkt niet te kloppen. Een Instagram-storing lag ten grondslag aan deze niet bestaande relatiebom. Hele artikel lezen? Klik hier

Schiff begrijpt niks van 'wraakactie' Verstappen: "Je kunt zijn frustratie zien"

Max Verstappen kreeg afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Oostenrijk van Toto Wolff het verwijt dat hij een 'wraakactie' op Lewis Hamilton ondernomen had tijdens de Sprint Shootout op zaterdag. Sky Sports-verslaggeefster Naomi Schiff is het eens met de Mercedes-teambaas en begrijpt niks van de actie van Verstappen. Hele artikel lezen? Klik hier