Max Verstappen wist afgelopen zondag voor de vijfde keer een Grand Prix te winnen op de Red Bull Ring in Oostenrijk. In 2021 zei Verstappen dat als hij hier vijfmaal zou winnen, hij Dietrich Mateschitz zou vragen de naam van het circuit te veranderen in de Verstappen Ring. Een journalist herinnerde hem afgelopen zondag aan deze uitspraak.

De Red Bull Ring, voorheen bekend onder de Osterreichring en de A1-Ring, maakte in 2014 haar comeback op de Formule 1-kalender, nadat - de inmiddels overleden - Red Bull-eigenaar Mateschitz het circuit in 2004 had opgekocht. Verstappen boekte sindsdien vijfmaal een overwinning op deze baan. Viermaal tijdens de Grand Prix van Oostenrijk en één keer tijdens de Grand Prix van Stiermarken. Toen hij in 2021 deze race won, zei Verstappen het volgende: "Als ik hier vijf keer win, ga ik Dietrich (Mateschitz, red.) vragen om de naam te veranderen in de Verstappen Ring!" Afgelopen zondag won hij voor de vijfde keer, en de vraag is dan ook of de Verstappen Ring er gaat komen.

Verstappen gaat Red Bull-bazen "één voor één" bellen

Na zijn overwinning in Spielberg afgelopen weekend, werd Verstappen herinnert aan zijn uitspraak van 2021. Hoewel Mateschitz er niet meer is, kan Verstappen natuurlijk wel de andere bazen aan de mouw trekken om een naamswijziging door te voeren. "Ja, ik moet nu met de bazen gaan praten", zo wordt Verstappen al grappend geciteerd door PlanetF1.com. "Dus laten we eens kijken! Ik zal ze morgen één voor één gaan bellen."

Grand Slam voor Verstappen in Oostenrijk

Vervolgens ging hij op een iets serieuzere toon verder in op zijn succesweekend in Oostenrijk. Verstappen scoorde een Grand Slam in Spielberg. Hij won de sprintrace, veroverde pole position, pakte de snelste raceronde en zegevierde tijdens de race. "Het is natuurlijk een behoorlijk ongelooflijk weekend geweest, iets wat ik niet had verwacht", zo zei hij daarover.