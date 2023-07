Jeen Grievink

Lewis Hamilton vertrok met behoorlijk wat frustraties uit Oostenrijk. Mercedes kwam er niet aan te pas op de Red Bull Ring, maar dat was niet het enige dat Hamilton dwars zat. De zevenvoudig wereldkampioen heeft het helemaal gehad met de klikspanen en track limits op de baan. "Dat is niet wat racen inhoudt. Daar gaat het niet om in de autosport", zo moppert hij.

Het gehele raceweekend in Oostenrijk stond in het teken van track limits. Coureurs die de baanlimieten overschreden, zagen hun rondetijd afgepakt worden of werden bestraft met een tijdstraf. Tijdens de race op zondag hadden de stewards hun handen vol aan alle coureurs die de baanlimieten overschreden. Na afloop van wedstrijd werden er dan ook nog meerdere straffen uitgedeeld. Zo ook aan Hamilton, die nog 10 seconden extra aan zijn broek kreeg. Tijdens de Grand Prix werd er door verschillende coureurs ook meermaals 'geklikt' richting de wedstrijdleiding. Zo gaf Lando Norris bijvoorbeeld meermaals aan dat Hamilton, die op dat moment voor zijn neus reed, meermaals de baanlimieten aan zijn laars lapte.

Klikspanen in Oostenrijk

Het team van McLaren vroeg aan Norris of hij wilde doorgeven wanneer Hamilton buiten de lijntjes kleurde. "Het gebeurt in iedere bocht, iedere ronde, ik kan niet blijven praten", zo klonk het vanaf de boordradio van Norris. Hamilton stoort zich aan het 'klikgedrag' van de verschillende coureurs, al deed hij hier zelf ook vrolijk aan mee. Volgens Hamilton was het rijden in Oostenrijk "een stuk leuker" toen er nog niet zo'n gedoe met track limits was. Dat coureurs gevraagd wordt door hun team om andere rijders erbij te lappen, kan niet de bedoeling zijn, zo zegt Hamilton.

"Nu voelt het erg vreemd om tijdens het racen melding te moeten maken van wat de auto voor je doet. Dat was namelijk wat het team van je vroeg. Dat is niet wat racen inhoudt. Daar gaat het niet om in de autosport", zo klonk het na afloop bij de media. "We moeten gewoon van de baan af kunnen gaan zonder dat iemand van ons daar een straf voor krijgt."

Geen straffen voor Norris en Pérez

Hamilton vond het ook vreemd dat de stewards niet consequent optraden, ook niet toen ze na afloop van de wedstrijd nog extra straffen uitdeelden. "Norris ging minstens tien keer van de baan af toen hij mij voorbij was. Pérez idem dito, maar daar kregen zij geen straf voor", zo moppert de zevenvoudig wereldkampioen, die uiteindelijk - mede door zijn extra tijdstraf - als achtste werd geklasseerd.