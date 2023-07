Jeen Grievink

Toto Wolff kan helemaal niets met de opmerkingen die gemaakt zijn door Max Verstappen en Christian Horner over de nieuwe motorreglementen voor 2026. Bij Red Bull Racing zijn ze van mening dat de regels niet goed uitgedacht zijn en dat het racen op een negatieve manier beïnvloed kan worden. Wolff vindt dat onzin en denkt dat er iets heel anders speelt bij het team uit Milton Keynes.

In 2026 gaan de motorreglementen veranderen in de Formule 1. Eén van de grootste veranderingen is dat de krachtbron meer gaat leunen op het elektrische gedeelte. En dat is een groot risico, zo lieten Verstappen en Horner weten. "Ik heb de data gezien, ook in de simulator, en het ziet er verschrikkelijk uit. Dit is niet de richting die we op moeten gaan", zo concludeerde eerstgenoemde. Horner deed daar vervolgens nog een schepje bovenop. "Ik denk dat we dringend aandacht moeten besteden aan de verhouding tussen het verbrandingsvermogen en het elektrisch vermogen, voordat het te laat is", aldus de teambaas. Wolff doet het op zijn beurt allemaal af als onzin.

Wolff bespeurt angst bij Red Bull Racing

Verstappen en Horner opteren beide voor een aanpassingen aan de reglementen, maar volgens Wolff heeft dat niets te maken met het gegeven dat de regelementen niet goed zouden zijn. De Mercedes-topman denkt dat Red Bull gewoon niet op schema ligt om de veranderingen tijdig te implementeren. Red Bull ziet op motorisch vlak namelijk veel gebeuren in een korte tijd. Zo vertrekt Honda definitief, moet het Powertrains-project zelfstandig gaan draaien en verwelkomt men vanaf 2026 ook nog motorpartner Ford.

Red Bull wil regels "om zeep helpen"

Wolff ziet dat Horner dan ook alles uit de kast trekt om de motorreglementen zoveel mogelijk de kant van Red Bull op te krijgen. "Ik denk dat hij misschien meer angst heeft omdat zijn motorprogramma niet opschiet, en dan wil hij wellicht op deze manier de regels om zeep helpen", aldus de Mercedes-teambaas. "Dus je moet je altijd afvragen wat de echte motivatie is om zoiets te zeggen", zo verwijst hij naar de alarmerende opmerkingen van Verstappen en Horner.

