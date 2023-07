Lars Leeftink

Maandag 3 juli 2023 08:04 - Laatste update: 08:44

Na het sprintraceweekend gaan de coureurs komend weekend door met het volgende raceweekend. De Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië is de tweede race van de vier die gedurende de vijf weken voor de zomerstop op het programma staat. Hoe laat beginnen alle sessie komend weekend?

De Grand Prix van Groot-Brittannië gaat de tiende race van het seizoen zijn. Eigenlijk had het de elfde race van 2023 moeten wezen, maar vanwege het annuleren van de GP Emilia-Romagna is het de tiende race van het seizoen. Verstappen zal in Silverstone gaan voor zijn achtste zege van 2023 en zijn zesde zege op rij. In 2022 kwam Verstappen niet verder dan P7 na een spectaculaire race waarin hij na problemen met zijn auto net voor Mick Schumacher kon blijven. Carlos Sainz won de race.

Artikel gaat verder onder video

Tijdschema

Het weekend in Silverstone, waar ook de Formule 3 en Formule 2 in actie gaan komen, begint voor de Formule 1-coureurs donderdag met de persconferenties. Op vrijdag staat de eerste vrije training om 13:30 uur Nederlandse tijd. Om 17:00 uur begint vervolgens de tweede vrije training. Dan naar de zaterdag, want om 12:30 uur staat dan al de derde vrije training op het programma. Om 16:00 uur begint vervolgens de kwalificatie. Omdat het in Engeland een uur eerder is, begint de race op zondag om 16:00 uur en niet om 15:00 uur zoals normaal in Europa het geval is.

Overzicht tijdschema Grand Prix van Groot-Brittannië

Vrijdag 7 juli

VT1: 13:30 uur

VT2: 17:00 uur

Zaterdag 8 juli

VT3: 12:30 uur

Kwalificatie: 16:00 uur

Zondag 9 juli

Race: 16:00 uur

Formule 1 kijk je al vanaf €5,42 per maand (jaarabonnement) bij F1 TV Pro. Klik hier!