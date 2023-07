Remy Ramjiawan

Zondag 2 juli 2023 16:46 - Laatste update: 16:47

Max Verstappen wist zondagmiddag zijn 42e zege uit zijn carrière te pakken op de Red Bull Ring. De tweevoudig kampioen vertrok vanaf pole position en na een kort gevecht in de openingsronde, had de Limburger de controle in handen en wist hij zelfs op het einde van de race nog het puntje voor de snelste raceronde te pakken.

Verstappen vertrok zondagmiddag vanaf pole position en had het in de eerste paar ronden aan de stok met Charles Leclerc. De Monegask ging er even voor zitten, maar kon uiteindelijk de RB19 van de regerend kampioen niet voorbij. Na nog een gevecht met de Monegask na de eerste pitstop, was het klusje voor Verstappen geklaard. De tweevoudig kampioen had aan het einde van de race nog genoeg tijd over om een extra stop te maken en wist op een gebruikt setje soft de snelste raceronden te pakken.

Leiding behouden na openingsronde

"Het belangrijkste was om na de eerste ronde op de eerste plek te blijven. Daarna konden we onze strategie uitvoeren. We kozen ervoor om niet te stoppen tijdens de VSC en we voerden gewoon onze normale strategie uit", achteraf heeft het perfect uitgepakt, maar op dat moment in de race was het nog een vraagteken. Zo ervaarde Verstappen dat niet, want voor hem was het duidelijk: "Dat pakte best goed uit. De banden gingen niet zo lang mee hier en de stints waren perfect." Concluderend: "Het was een goede dag, ik heb ervan genoten."

Keuze om niet te stoppen tijdens VCS

David Coulthard wilde toch nog even weten of het een bewuste keuze was om buiten te blijven tijdens de VSC: "Ik zag dat we een paar ronden voordat de VSC op de baan kwam, dat we al aan het uitlopen waren. Ik wist dat ik iedereen voor me weer terug kon pakken. Ik denk dat het volgen van ons originele plan de juiste keuze was."