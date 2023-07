Lars Leeftink

Zondag 2 juli 2023 15:58 - Laatste update: 16:00

Nyck de Vries heeft een vijf seconden penalty gekregen voor het van de baan dwingen van Kevin Magnussen. Het is niet de eerste keer dat beide coureurs elkaar tegen zijn gekomen in 2023.

In Canada verremde beide coureurs zich toen ze aan het vechten waren en waren ze niet blij met elkaar. In Oostenrijk was het wederom raak en was het De Vries die aan de binnenkant zat. Hij dwong Magnussen echter zo van de baan dat Magnussen over het grind moest om contact te vermijden. De FIA zag dit ook.

Straf De Vries

De Vries zag vlak daarna Magnussen in de pits duiken, maar kreeg zelf vlak na het duel al te horen dat hij vijf seconden straf had gekregen voor het forceren van een inhaalactie. Een inhaalactie die ervoor zorgde dat Magnussen van de baan moest gaan. Magnussen liet al weten niet blij te zijn met De Vries: "De Vries duwde mij gewoon weer van de baan, wat de f'*ck?!"