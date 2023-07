Remy Ramjiawan

Zondag 2 juli 2023 13:49 - Laatste update: 14:05

De poging van McLaren om de straf van Lando Norris in Canada terug te draaien is gefaald. De FIA draait de straf niet terug en houdt het bij onsportief gedrag van de Engelsman. McLaren zou in de ogen van de autobond niet met significant nieuw bewijs zijn gekomen.

Norris ontving tijdens de Grand Prix van Canada een vijf seconden-straf voor het ophouden van Alexander Albon. Het gebeurde onder de virtual safetycar-periode en hoewel de overtreding normaliter valt onder een safety car-overtreding, is het door de autobond gegooid op onsportief gedrag van de McLaren-coureur. CEO Zak Brown wilde opheldering over de straf en had daarvoor nieuw bewijs aangeleverd, maar dat is in de ogen van de autobond niet als afdoende beschouwd.

Artikel gaat verder onder video

Significant nieuw bewijs ontbreekt

McLaren had vergelijkbare situaties uit verleden meegenomen naar de bespreking, maar daar heeft de FIA geen overeenkomsten gevonden. De autobond benadert elke situatie anders en is daarom van mening dat de overtreding van Norris alsnog als een onsportieve actie kan worden gezien. De FIA houdt dan ook de straf in stand en daar moet McLaren het dan ook mee doen.