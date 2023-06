Hamilton en Verstappen kibbelen in de media, Oostenrijk verbiedt alcohol rondom circuit | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Donderdag 29 juni 2023 21:45 - Laatste update: 21:58

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Op de eerste dag van de Grand Prix van Oostenrijk staat - zoals gebruikelijk - de traditionele mediadag op het programma. Coureurs krijgen vragen over van alles en nog wat en het was Lewis Hamilton die meteen scherp het bal opende met een voorstel om de dominantie van een team als Red Bull in de toekomst te kunnen indammen. Hij kon daarbij niet echt rekenen op de goedkeuring van Max Verstappen, die de Brit wees op de periode waarin hij zelf dominant was en we hem niet hoorden. De organisatie in Oostenrijk kwam daarnaast met een harde maatregel na de ongeregeldheden van 2022.

Verstappens bezochten Wolff thuis in Wenen: "Hij zag toen niet hoe speciaal Max was"

Jos Verstappen had in 1997 nooit kunnen denken dat hij in dat jaar vader werd van een jongen die in 2023 tweevoudig wereldkampioen zou zijn. Toch betaalden al zijn inspanningen zich in 2021 uit, toen Max Verstappen in Abu Dhabi voor het eerst het WK op zijn naam schreef. Het bleek nog maar het begin van een ontzettend succesvolle periode, die dit jaar bekroond kan worden met een derde titel.

Sergio Pérez moet verstek laten gaan tijdens eerste dag in Oostenrijk

De Grand Prix van Oostenrijk vangt op donderdag aan met de traditionele mediadag, maar niet alle twintig coureurs zijn op donderdag aanwezig in de paddock. Sergio Pérez moet noodgedwongen verstek laten gaan tijdens de eerste dag in Spielberg, zo laten verschillende bronnen uit de paddock weten.

Hamilton is er klaar mee en oppert idee om Red Bull-dominantie te stoppen

Lewis Hamilton heeft voorafgaand aan de Grand Prix van Oostenrijk een idee geopperd om ervoor te zorgen dat een dominant team als Red Bull Racing een halt toegeroepen wordt. De Mercedes-coureur denkt dat het een goed idee is om met een minimale datum te komen waarop teams aan de nieuwe auto voor het volgend seizoen mogen gaan werken.

Verstappen reageert op Hamilton: "Dat hoorde ik niet toen hij al die jaren titels won"

Max Verstappen heeft de opmerking van Lewis Hamilton in Oostenrijk over een startdatum waarop de auto mag worden ontwikkeld ook meegekregen. De Nederlander vindt het in De Telegraaf een nogal misplaatste opmerking en stelt dat dit nu eenmaal is hoe de sport werkt. Daarnaast wijst hij Hamilton koeltjes op het feit dat we de Brit nooit hoorden toen hij de man was die domineerde.

Grand Prix van Oostenrijk grijpt hard in na 2022: geen alcohol toegestaan bij Red Bull Ring

De Grand Prix van Oostenrijk heeft geen halve maatregelen genomen naar aanleiding van de vele incidenten die de race vorig jaar ontsierden. Er kwamen een flink aantal meldingen binnen rondom ongepast gedrag van voornamelijk Nederlandse fans. De organisatie heeft derhalve besloten geen alcohol te schenken en toe te staan rondom het circuit.