Brian Van Hinthum

Donderdag 29 juni 2023 19:39

De Grand Prix van Oostenrijk heeft geen halve maatregelen genomen naar aanleiding van de vele incidenten die de race vorig jaar ontsierden. Er kwamen een flink aantal meldingen binnen rondom ongepast gedrag van voornamelijk Nederlandse fans. De organisatie heeft derhalve besloten geen alcohol te schenken en toe te staan rondom het circuit.

In 2022 werd de race in Spielberg, vaak zeer populair onder Nederlandse fans, ontsierd door een hoop incidenten. Bezoekers op het circuit werden destijds lastiggevallen door medebezoekers. Er kwamen verschillende meldingen binnen van zaken als seksuele intimidatie, racisme, homofobie en andere beledigende opmerkingen richting andere bezoekers. Veelal was er in dit soort meldingen sprake van [dronken] Nederlandse bezoekers, waardoor de race die in Oostenrijk een feest moest zijn een vieze nasmaak kreeg.

Artikel gaat verder onder video

Keiharde maatregel

De Formule 1 gaf destijds middels een statement al aan de meldingen zeer serieus te nemen en te denken over passende oplossingen en de organisatie van de race in Spielberg is daags voor de festiviteiten in Oostenrijk met een harde maatregel voor de bezoekers gekomen. Het is voor bezoekers namelijk niet toegestaan om alcoholische versnaperingen mee naar het circuit te nemen en daarnaast wordt er vanzelfsprekend ook geen alcohol door de aanwezige horeca geschonken, zo weet De Telegraaf te melden.

Fanzones wel, circuit niet

Max Verstappen maakte eerder op de dag nog met een knipoog duidelijk dat fans dit jaar niet te veel moesten drinken en er gewoon een feestje van moesten maken. Die opmerking wordt nu een stuk eenvoudiger gemaakt voor de fans, want het is dus niet toegestaan om op het circuit te genieten van een biertje of wijntje. Fans mogen in de zogeheten fanzones wél drinken. Dat zijn de plekken waar er meer toezicht is. Mocht de beveiliging signaleren dat een fan te dronken het circuit wil betreden, kan de toegang tot de Red Bull Ring ontzegt worden.