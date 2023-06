Brian Van Hinthum

Donderdag 29 juni 2023 14:21 - Laatste update: 14:27

De Grand Prix van Oostenrijk vangt op donderdag aan met de traditionele mediadag, maar niet alle twintig coureurs zijn op donderdag aanwezig in de paddock. Sergio Pérez moet noodgedwongen verstek laten gaan tijdens de eerste dag in Spielberg, zo laten verschillende bronnen uit de paddock weten.

Het weekend in Oostenrijk is voor Pérez allesbehalve ideaal begonnen. De Mexicaanse coureur hoopt de komende dagen terug te slaan na een aantal mindere resultaten in de afgelopen races, maar heeft daarvoor niet het ideale scenario weten te bewerkstelligen. De man uit Guadalajara moet namelijk noodgedwongen verstek laten gaan tijdens de eerste dag in Spielberg, waarop de traditionele media- en sponsorverplichtingen op het programma staan voor de coureurs.

Artikel gaat verder onder video

Pérez niet helemaal lekker

De reden dat Pérez niet aanwezig is, is dat hij zich sinds woensdagavond niet helemaal lekker voelt en onwel werd. De Red Bull-coureur heeft het een nachtje aangekeken richting de donderdag, maar voelt zich nog altijd niet fit genoeg om acte de presence te geven, zo blijkt uit de berichtgeving vanuit de paddock. Om zich optimaal voor te bereiden voor de rest van het weekend, heeft hij besloten om op donderdag rust te pakken en dus hopelijk op vrijdag weer aanwezig te zijn, wanneer er daadwerkelijk gereden gaat worden.

Opvallend genoeg is het niet de eerste keer dat we op donderdag een Red Bull-coureur zien ontbreken. Eerder dit jaar was het teamgenoot Max Verstappen die zijn vlucht richting Saoedi-Arabië moest annuleren wegens een buikgriepvirus. Hij sloot op de vrijdag aan, maar van harte ging het de rest van het weekend niet, zo gaf hij na afloop van zijn zege in Djedda toe.