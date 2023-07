Hoe laat begint vandaag de Grand Prix van Oostenrijk?

Redactie

Zondag 2 juli 2023 07:59 - Laatste update: 09:11

De Grand Prix van Oostenrijk gaat vanmiddag om 15:00 uur van start. Max Verstappen vangt de race aan vanaf pole position, gevolgd door Charles Leclerc en Carlos Sainz.

De race wordt verreden op de Red Bull Ring: een 4,318 kilometer lange baan die zijn debuut op de Formule 1-kalender maakte in 1970. Het circuit telt in totaal tien bochten en drie DRS-zones. Ondanks het relatief korte rondje is inhalen hier zodoende eigenlijk nooit een probleem. Het baanrecord staat op naam van Carlos Sainz. De Ferrari-coureur ging in 2020 in 1.05.619 het circuit rond. De Grand Prix van Oostenrijk wordt verreden over 71 ronden.

Artikel gaat verder onder video

LIVE: Goedemorgen GPFans blikt vooruit op de Grand Prix van Oostenrijk

Interessant weekend

Het is tot dusver een vermakelijk weekend gebleken in Oostenrijk. Op zaterdag schreef Max Verstappen de sprintrace op zijn naam, nadat hij in een verhit duel verzeilde met teammaat Sergio Pérez. De opdrogende baan zorgde er ondertussen voor dat er een mix ontstond van intermediates en droogweerbanden, met een aantal indrukwekkende inhaalacties tot gevolg. Met name Nico Hülkenberg maakte indruk met zijn uiteindelijke zesde plaats.

OOK INTERESSANT: Verstappen wint sprintrace in Oostenrijk na verhit gevecht met Pérez

Weerbericht Grand Prix van Oostenrijk

Het weer in Spielberg laat zich de hele week al lastig voorspellen. Een blik op de huidige data laat zien dat er op zondag een neerslagkans van 24 procent is boven de Red Bull Ring. Het zou echter niet voor het eerst dit weekend zijn dat het Formule 1-veld verrast wordt door een plotselinge bui, of juist het wegblijven hiervan. Afwachten dus.