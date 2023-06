Hoe laat begint vandaag de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk?

Jan Bolscher

Vrijdag 30 juni 2023 07:01

De Red Bull Ring vormt dit weekend het decor voor de tweede sprintrace van het Formule 1-seizoen 2023. Dat betekent dat we vandaag al gaan kwalificeren voor de Grand Prix van aanstaande zondag.

De Grand Prix van Oostenrijk is één van de drukstbezochte races van het jaar. Met name Nederlandse Formule 1-fans rukken massaal uit naar Spielberg in de hoop Max Verstappen als eerste over de streep te zien komen. Voor The Orange Army is het dus een mooie bonus dat er dit weekend - net als afgelopen jaar - nog meer actie op de baan is om te volgen. Verstappen wist de race al vier keer eerder te winnen, waarmee hij tot nu toe de meest succesvolle coureur op dit circuit is.

Artikel gaat verder onder video

Sprintraceweekend Oostenrijk

Het sprintraceweekend is deels op de schop gegaan ten opzichte van afgelopen jaar. De tweede vrije training is uit de planning geschrapt en in plaats daarvan wordt er op zaterdag nu een Sprint Shootout verreden: een ingekorte versie van de kwalificatie waarmee de startopstelling voor de sprintrace zelf wordt bepaald. De sprintrace en de Grand Prix hebben dit jaar dus ieder een eigen kwalificatie, waardoor het twee losstaande evenementen zijn geworden.

De vrijdag in Oostenrijk

De vrijdag in Oostenrijk wordt om 13:30 uur afgetrapt met de eerste en enige vrije training van het weekend. Om 17:00 uur is het vervolgens tijd voor de kwalificatie voor de Grand Prix van zondag. De Sprint Shootout wordt op zaterdag om 12:00 uur verreden, waarna het om 16:30 uur tijd is voor de sprintrace zelf. Net als eerdere jaren duurt deze maximaal een half uur. De Grand Prix van Oostenrijk gaat op zondag om 15:00 uur van start.