Goedemorgen GPFans zondag weer live te zien vanaf 10:00 uur

Jordy Stuivenberg

Maandag 26 juni 2023 15:33 - Laatste update: 15:34

Goedemorgen GPFans is zondag 2 juli om 10:00 uur terug met een live-voorbeschouwing op de Grand Prix van Oostenrijk. Naast presentator Sebastiaan Kissing zijn ook Asian Formule 3-kampioen Joey Alders, Red Bull simulator-rijder Rudy van Buren en IMSA-rijder Renger van der Zande te zien.

We maken ons op voor de negende Grand Prix van het Formule 1-seizoen 2023. In Oostenrijk rijden we andermaal volgens het Sprint Race-format, dus dat betekent drie dagen lang actie in het thuisland van Red Bull. Over de werkgever van Max Verstappen gesproken: het team wist tot nu toe alle races te winnen. Lukt dat ze ook op eigen bodem? En is het Verstappen, of toch Sergio Pérez die aan het langste eind trekt? Kortom: genoeg om het over te hebben in Goedemorgen GPFans.

In de nieuwe aflevering gaat presentator Sebastiaan Kissing vooruitblikken op het oranjefeest in de Oostenrijkse bergen, want zo mogen we het toch wel noemen. Jaarlijks trekken tienduizenden Nederlandse fans naar Oostenrijk om Max Verstappen aan te moedigen. Dat doet hij natuurlijk niet alleen: ook Rudy van Buren en Renger van der Zande laten hun licht schijnen op de ontwikkelingen in Oostenrijk, net als Joey Alders. Hij neemt ons ook mee voor een rondje in de simulator, zodat je precies weet waar je tijdens de race op moet letten.

Jouw vragen worden live beantwoord

Als kijker speel jij een belangrijke rol tijdens de live-uitzending van Goedemorgen GPFans. Net als eerder dit seizoen krijg je de mogelijkheid om tijdens de show vragen in te sturen via de chat op ons YouTube-kanaal. Wil je iets weten over de nieuwe updates van Mercedes of ben je benieuwd welke strategie de teams gaan gebruiken in Oostenrijk? Stuur je vraag in en wie weet beantwoorden onze experts ‘m voor je.

Goedemorgen GPFans zondag live vanaf 10:00 uur

De nieuwe aflevering van Goedemorgen GPFans zal aankomende zondag 2 juli vanaf 10:00 uur live te volgen zijn op onze website, in de app of via ons YouTube-kanaal. De uitzending duurt ongeveer anderhalf uur. De Grand Prix van Oostenrijk zal zondagmiddag om 15:00 uur van start gaan en alle ontwikkelingen tijdens deze race zijn te volgen via het liveblog op onze website of in de app.