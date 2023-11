Lars Leeftink

Dinsdag 28 november 2023 17:04 - Laatste update: 17:14

Er is nog maar één zitje beschikbaar voor het Formule 1-seizoen van 2024. Het is namelijk onzeker of Logan Sargeant zijn plekje bij Williams mag behouden. De Amerikaan werd ook tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi niet bevestigd voor volgend jaar, en Frederik Vesti zou volgens Joey Alders een prima vervanger kunnen zijn. Check de video op ons YouTube-kanaal of hieronder!