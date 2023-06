Hitech maakt F1-inschrijving officieel, financiering komt uit Kazachstan

Jordy Stuivenberg

Maandag 26 juni 2023 13:50

Hitech heeft zich ingeschreven voor een plaats op de Formule 1-grid vanaf 2026. Het Britse team werd in de wandelgangen al als kanshebber genoemd, maar treedt nu ook officieel naar buiten. De benodigde financiële middelen zijn voor een groot deel afkomstig uit Kazachstan.

Hitech is gevestigd in Silverstone en is op dit moment actief in de Formule 2, Formule 3 en Formule 4. Vandaag is bekend gemaakt dat 25 procent van moederbedrijf Hitech Global Holdings Limited is verkocht aan de Kazachstaanse zakenman Vladimir Kim. Hij verdiende zijn geld in de mijnbouw, de bankensector en de luchtvaart en behoort met zijn KAZ Minerals Group tot de tien grootste koperproducenten ter wereld.

De bedrijven van Kim sponsorden al diverse sporters, maar waren nog niet eerder zichtbaar in de autosport. Toch is het al lang een passie van de zakenman, zo benadrukte hij bij de aankondiging van de deal. “Ik ben blij dat we een samenwerking aan kunnen gaan met een organisatie die zo succesvol is in meerdere categorieën en zo ambitieus is richting de toekomst.”

“We zijn al lang betrokken bij de sportwereld, maar dit is onze eerste grote investering in de autosport. Het is een dynamische wereld die steeds meer aandacht krijgt en voor bedrijven grote mogelijkheden biedt op het gebied van marketing. Dat komt perfect samen met mijn persoonlijke ambities”, licht Kim de samenwerking verder toe.

Ook voor Hitech-baas Oliver Oakes is het een mooie dag, aangezien zijn team binnenkort van de FIA hoopt te horen dat het toe mag treden tot de Formule 1. Daar zijn immers behoorlijk diepe zakken voor nodig. “Ik ben blij dat we Vladimir Kim mogen verwelkomen bij Hitech. Tijdens onze gesprekken vonden we op een natuurlijke manier allerlei raakvlakken. Zijn steun is ontzettend waardevol nu we manieren zoeken om het succes van Hitech verder uit te bouwen.”