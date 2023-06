Remy Ramjiawan

Maandag 19 juni 2023 18:26 - Laatste update: 18:35

Onlangs liet Mercedes-teambaas Toto Wolff weten dat toen hij de kans had om een jonge Max Verstappen naar zijn team te halen, hij de hype rondom de Nederlander niet begreep. In plaats van de Limburger een contract aan te bieden, ging de interesse naar Esteban Ocon toe. Helmut Marko moet na de race in Canada wel lachen om die opmerking en stelt dat hij niet snapt waar Wolff precies naar heeft gekeken.

Na de race in Canada heeft Verstappen maar liefst 41 zeges achter zijn naam staan, een evenaring van het aantal overwinning dat Ayrton Senna ook wist te behalen. Voordat Verstappen naar de Formule 1 kwam, zaten er een aantal teams achter hem aan. Marko raakte overtuigd van de Nederlander toen hij hem in actie zag tijdens een regenrace, maar ook Wolff heeft de Limburger bekeken en kwam tot een hele andere conclusie.

Waar heeft Wolff naar gekeken?

In het Algemeen Dagblad blikt Marko terug op die tijd. "Zijn talent zou niet zichtbaar genoeg zijn geweest in de Formule 3. Maar dan weet ik dus niet waar Toto precies naar heeft gekeken, want toen ik Max even bezig zag op de Norisring, was het voor mij al volkomen duidelijk dat hij iets speciaals had", vertelt de tachtigjarige adviseur van Red Bull Racing.

Statistieken doen hem meer, dan hij laat blijken

Inmiddels staat de Nederlander zo'n tien jaar later met twee wereldtitels en 41 zeges in de Formule 1. Verstappen heeft meermaals laten blijken dat records hem niet zoveel doen. Toch doet het de Nederlander meer dan hij laat zien. "Hij weet het allemaal hoor", aldus Marko. Ook teambaas Christian Horner sluit zich daarbij aan: "Ik denk dat die statistieken achter de schermen heel veel voor hem betekenen. Max is er alleen niet de persoon naar om voor zoiets op en neer te springen op het podium. Hij houdt van racen, scheuren in de auto. Daar geeft hij alles."