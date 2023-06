Remy Ramjiawan

Daar waar Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll rekent op een dubbel podium in Montreal, is Fernando Alonso iets voorzichtiger. De Spanjaard erkent dat Aston Martin een aantal nieuwe onderdelen heeft meegenomen, maar of het genoeg is om met beide wagens op het podium te klimmen, daar twijfelt de tweevoudig kampioen aan.

Alonso kent een sterk 2023-seizoen. Toch viel het in Barcelona allemaal lichtjes tegen. Zo schoot de Spanjaard tijdens de kwalificatie in Spanje door de grindbak en beschadigde hij daarbij zijn vloer. Een snelle tijd tijdens die sessie zat er niet meer in, maar ook in de race leek er geen gang in de AMR23 te zitten. Alonso startte vanaf P8 en kwam uiteindelijk als zevende over de streep.

Thuisrace familie Stroll

Stroll senior had de lat al hoog gelegd door te stellen dat beide Aston Martin's op het podium moeten staan zondagmiddag. "Je weet maar nooit. Het is een agressief doel, maar we kennen Lawrence. De ambitie is superhoog, maar we zullen proberen hem gelukkig en trots te maken", vertelt de Spanjaard op de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Canada. Ook Aston Martin heeft een aantal kleine updates meegenomen en Alonso hoopt dat dit het team weer een stapje dichter bij Red Bull zal brengen.

Updates

Toch verwacht Alonso een goed weekend, al houdt hij een slag om de arm. "Dat gevoel hadden we in Barcelona ook en daar presteerde we niet echt." Ook Aston Martin leert nog een heleboel over de AMR23: "Ja we leren eigenlijk elke race wel wat over de auto en ik denk dat we het pakket nu moeten gaan optimaliseren. Daarnaast blijven we constant nieuwe onderdelen meenemen en dat is ook al een stap voorwaarts."