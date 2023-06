Van zege tot DNF: zo verliepen de races van Verstappen in Canada tot nu toe

Lars Leeftink

Woensdag 14 juni 2023 15:41 - Laatste update: 15:43

Komend weekend staat de Formule 1 Grand Prix van Canada op het programma, de achtste race van 2023. De afgelopen drie jaar is Max Verstappen maar één keer in Canada geweest vanwege de coronacrisis, maar ook de jaren daarvoor reed hij al in Montreal.

In 2023 gaat Verstappen, net zoals in 2022, als grote favoriet richting Canada. De Nederlander won vijf van de zeven races tot nu toe en heeft achter elkaar gewonnen in Miami, Monaco en Spanje. In Canada kan het dus zijn vierde zege op rij worden, en Verstappen weet sinds vorig jaar hoe het is om in Canada zijn voorsprong op de rest van het veld in het kampioenschap uit te breiden. Hoe verging het Verstappen de afgelopen jaren in Canada?

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Russell ziet minder agressieve Verstappen: "Hij zit niet meer in die positie"

2015 namens Toro Rosso

De allereerste kennismaking met het circuit in Montreal was in 2015, toen Verstappen in zijn Toro Rosso bezig was met zijn eerste seizoen in de sport en nog naam moest maken. Dit deed hij echter niet echt tijdens de 2015 Grand Prix van Canada. De Nederlander kwam tijdens de kwalificatie niet verder dan P12, terwijl hij tijdens de race terug zou vallen naar P15. Hij werd op een ronde gezet door de winnaar, Lewis Hamilton. Het zou zijn minste resultaat zijn in Montreal.

2016 en 2017 namens Red Bull

In 2016 reed Verstappen de Grand Prix van Canada voor het eerst als coureur van Red Bull Racing. Dit ging een stuk beter, want tijdens de kwalificatie kwam Verstappen op P5 terecht. Tijdens de race, gewonnen door Hamilton, werd hij vierde. Sebastian Vettel en Valtteri Bottas konden hem van het podium afhouden, waarbij het verschil met Bottas maar zeven seconden was.

In 2017 ging het echter een stuk minder. Verstappen kwalificeerde zich wederom als vijfde voor de race, maar tijdens de race ging het fout. De Nederlander viel na tien rondjes uit dankzij technische problemen en kon daardoor zijn weg niet vervolgen. Hamilton won, wederom, de race.

2018 en 2019

In 2018 was het moment dan daar dat Verstappen voor het eerst het podium haalde in Montreal. De Nederlander begon vanaf P3, achter Vettel en Bottas, aan de race. Met de beste startpositie die hij tot dan toe behaald had, zou hij eindelijk tijdens de race ook derde eindigen. Vettel won de race, terwijl Bottas net zoals in 2016 net wat sneller was: een hele seconde.

In 2019 was het wederom Vettel die vanaf pole position begon, met Max Verstappen die vanaf een teleurstellende elfde plek aan de race zou beginnen. Tijdens de race vocht Verstappen zich terug naar P5, maar bleken Hamilton, Vettel, Charles Leclerc en Bottas niet meer in te halen. Bottas was wederom net iets te snel voor Verstappen: 5,5 seconden.

2020 en 2021

In de twee jaar die volgde was de Formule 1 niet aanwezig in Montreal. De Grand Prix van Canada was in 2020 geen onderdeel van de kleinere kalender van de sport, terwijl het dankzij corona in 2021 ook nog onmogelijk bleek om een race in de straten van Montreal te houden. Daardoor keerde de Formule 1 na twee jaar afwezigheid vorig jaar pas weer terug in Canada.

2022

In 2022 bleek het wel eindelijk raak te zijn. Het scheelde niet veel of Verstappen had zelfs een Grand Slam te pakken in Montreal. De Nederlander eindigde op P1 in VT1 en VT2, veroverde op zaterdag pole position en won op zondag ook de race. Het was voor het eerst dat de Nederlander in Canada won. De Nederlander zag alleen VT3 (Fernando Alonso) en de snelste ronde (Carlos Sainz Jr) naar andere coureurs gaan. Verstappen versloeg Sainz en Hamilton tijdens de race vorig jaar met een seconde en zeven seconden verschil en zal in 2023 als doel hebben dit weer te doen.