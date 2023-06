Redactie

Dinsdag 13 juni 2023 13:48 - Laatste update: 13:54

Vanaf 13 juni is het mogelijk voor fans met toegang tot de early access van de F1 2023-game om het gloednieuwe racespel onder handen te nemen. Fans op het internet schetsen ondertussen hun verbazing over de zogenaamde rating van Max Verstappen, die van 95 in het vorige spel naar 93 is gezakt, ondanks zijn ongekend sterke seizoen.

Terwijl de game vanaf dinsdag dus bespeelbaar is voor mensen met vroegtijdige toegang, moet de rest van de wereld nog even wachten tot vrijdag voor de nieuwe telg in de reeks Formule 1-games gespeeld kan worden. Eerder kwamen al de zogeheten driver ratings - een beoordeling voor de coureur aan de hand van zijn prestaties in het echte leven - naar buiten. Eén van de meest opvallende zaken in deze ratings is dat Verstappen er met zijn basiskaart ten opzichte van vorig seizoen op achteruit is gegaan, terwijl hij afgelopen jaar vijftien van de 22 races op zijn naam schreef.

Artikel gaat verder onder video

Lagere rating

Verstappen had in F1 22 nog een algemene rating van 94 tijdens de introductie van het spel. Zijn ervaring werd op 72 geschat, racevaardigheden 98, bewustzijn 79 en zijn snelheid kreeg 97 punten. In de nieuwe game is de Nederlander erop achteruit gegaan. Zo is zijn ervaring weliswaar gegroeid naar 84 punten, maar zijn racevaardigheden is naar 96 gezakt. Qua bewustzijn geeft de ontwikkelaar de tweevoudig kampioen 85 punten en 94 punten voor zijn snelheid, dat maakt een overal score van 93, één punt minder dan vorig jaar en zelfs twee punten meer dan zijn eindrating in F1 22. Die kwam namelijk op 95 gemiddeld terecht.

Boze fans

De actie van EA Sports zorgt op het internet voor een hoop verbaasde reacties onder fans. "Hoe is dat mogelijk man?", vraagt een Twitteraar zich af. "HIJ WON 15 RACES", stipt een andere fan aan. "Het zou 100 moeten zijn", voegt iemand anders nog toe. We zetten een aantal reacties op een rijtje.

How is that possible man — 𝑾𝒊𝒍𝒄𝒐🧣 (@WilcoFtbl) June 12, 2023

Must be breaking the most wins in a season, definitely a mark down 😂😂😂 — steve (@wilspin) June 12, 2023

HE WON 15 RACES — FormulaLucy | 🦖 (@LucyFormula) June 12, 2023

I mean, he’s not won from p13 yet or something like that this year. Just wait for his engine change in spa — Tyler Evans (@TyEvans0411) June 12, 2023

Wait how he won 15 races in that season 💀 — Karel. W (@F1Karel_W) June 12, 2023

I think he has to win all the race with a margin of 3 hours to expect only a 96 rating — Rayan 🇲🇦 (@Ray_L91) June 12, 2023

WHAT DOES HE NEED TO DO MORE — Max Verstappen WDC '23 (@V3rstapp3n_Max) June 12, 2023

British media be like — meike (@vroomvettel) June 13, 2023

EA realised he’s a car merchant — ⁴⁴ (@LH44Tobeyy) June 12, 2023