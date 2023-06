Matthew Hobkinson & Remy Ramjiawan

Dinsdag 6 juni 2023 14:53 - Laatste update: 14:57

Daar waar de Formule 1 binnen de sport allerlei maatregelen heeft doorgevoerd om in 2030 CO2-neutraal te zijn, gaat het nu ook de vrachtwagens voorzien van biobrandstof. Daarmee wil de sport de CO2-uitstoot met zo'n zestig procent verminderen.

Naast het doel om in 2026 een duurzame brandstof te introduceren voor de Formule 1-auto's tijdens de races, zal een nieuwe vloot van vrachtwagens die lopen op biobrandstof de sport helpen om de CO2-uitstoot nog verder terug te dringen. Logistieke partner DHL zal 18 nieuwe vrachtwagens inzetten om tijdens het huidige kampioenschap 10.600 km af te leggen tijdens de rest van de Europese races. Uitgerust met GPS om het brandstofverbruik bij te houden en de routeplanning te optimaliseren, zullen de nieuwe trucks dezelfde prestaties leveren als de vorige dieselversies.

Artikel gaat verder onder video

Duurzame oplossingen

Ellen Jones, hoofd ESG (Environmental, Social en Governance) bij Formule 1: "DHL speelt een cruciale rol bij het leveren van de races en helpt ons bij het aanpakken van de logistieke impact die we als wereldkampioenschap hebben. Samen zijn we voortdurend op zoek naar duurzamere oplossingen en met innovaties zoals de vrachtwagens op biobrandstof, kunnen we de volgende stap zetten in het terugdringen van onze CO2-uitstoot en het bereiken van onze duurzaamheidsdoelstelling om in 2030 'Net Zero' te zijn", zo legt ze uit.

Gezamenlijk toewijding om CO2 te reduceren

Arjan Sissing, hoofd Global brand marketing bij Deutsche Post DHL Group, voegde hieraan toe: "Onze samenwerking met de Formule 1 toont ook onze gezamenlijke toewijding aan duurzaamheid en het verminderen van onze CO2-voetafdruk. We streven er voortdurend naar om logistiek duurzamer te maken en we zijn verheugd om dit jaar de eerste vloot vrachtwagens te introduceren die op een duurzame brandstof rijden."