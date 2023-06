Lars Leeftink

Dinsdag 6 juni 2023 08:04

Rondom de Formule 1 Grand Prix van Spanje was er veel onduidelijkheid over de situatie van Charles Leclerc. De Monegask had, na een dramatische kwalificatie, veel onderdelen gewisseld na parc ferme. Veel fans dachten dat Leclerc 15 plaatsen naar achteren zou gaan in Canada omdat hij al achteraan zou starten in Spanje en dus de straf niet uitgevoerd kon worden in Barcelona. Dit is echter niet het geval. De verwarring ontstond door de verwoording van de FIA.

Het seizoen van Leclerc verloopt tot nu toe alles behalve vlekkeloos. Vorig jaar stond Leclerc na drie races nog 46 punten voor op Max Verstappen en leek hij kans te maken op de titel. Gedurende het seizoen zakte hij echter weg, begon zowel de Monegask als Ferrari fouten te maken en waren er ook strategische blunders en betrouwbaarheidsproblemen die flink wat punten hebben gekost. In 2023 zet deze lijn door. Tot nu toe verzamelde Leclerc 42 punten door een P7, P3, P7 en P6 te halen. In Bahrein en Australië viel hij uit, terwijl Leclerc afgelopen weekend niet verder kwam dan P11.

Leclerc in Spanje

In Spanje ging het voor Leclerc al fout tijdens de kwalificatie. De coureur kwam niet verder dan P19, waardoor hij achteraan zou beginnen tijdens de race. Vervolgens werden er na parc ferme veel onderdelen van de auto verwisseld. Zo zou Ferrari onder meer werken aan de ophanging van de auto, waardoor Leclerc vanuit de pitstraat moest starten. Vervolgens begon echter de onduidelijkheid toen bekend werd dat er bij Leclerc ook de energy store en control electronics vervangen waren. Aangezien dit na parc ferme gebeurde en Leclerc tevens bij beide onderdelen al over de limiet is, leverde hem dit een gridstraf van 15 plaatsen op. Bij de omschrijving van de FIA stond 'terugvallen van 15 plaatsen voor de volgende race waarin de coureur deelneemt'. Het laatste gedeelte van de zin zorgde voor verwarring, aangezien dit in voorgaande weekenden nooit op deze manier omschreven werd door het autosportorgaan.

Geen gridstraf Canada

Veel mensen op het internet dachten, omdat Leclerc al vanaf P19 begon in Spanje, dat deze straf voor Canada was. Dit komt deels ook omdat veel mensen waarschijnlijk alleen het gedeelte 'terugvallen van 15 plaatsen voor de volgende race' hebben gelezen en vervolgens zijn gestopt of dachten genoeg te weten. De volgende race waarin Leclerc op dat moment aan mee zou doen, was echter Spanje en niet Canada. Kortom: de gridstraf van 15 plaatsen kwam bovenop de P19 die Leclerc al had. Omdat Logan Sargeant hetzelfde was overkomen, zakte Leclerc niet naar P20 maar bleef hij op P19. In Canada zal Leclerc dus niet aan het weekend beginnen met een gridstraf van vijftien plaatsen en start hij met een schone lei.