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Hamilton, Leclerc, socials

Klachten over Hamilton stromen binnen:

Hamilton, Leclerc, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS

Klachten over Hamilton stromen binnen:

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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De eerste dag van de F1 Grand Prix van Spanje zit erop en het is duidelijk dat het verkeer navigeren een enorme uitdaging is op de gloednieuwe Madring. Er kwamen via de boardradio veel klachten binnen. De coureurs waren vooral niet te spreken over de acties van Lewis Hamilton.

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