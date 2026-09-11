Klachten over Hamilton stromen binnen:

De eerste dag van de F1 Grand Prix van Spanje zit erop en het is duidelijk dat het verkeer navigeren een enorme uitdaging is op de gloednieuwe Madring. Er kwamen via de boardradio veel klachten binnen. De coureurs waren vooral niet te spreken over de acties van Lewis Hamilton.

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