Jeen Grievink

Maandag 5 juni 2023 11:43 - Laatste update: 11:47

Viaplay worstelt met de tegenvallende tv- en radioreclameinkomsten in verschillende landen. De Zweedse streamingsdienst heeft zelfs zulke tegenvallende resultaten geboekt, dat topman Anders Jensen per direct zijn ontslag heeft aangeboden. Viaplay zendt onder meer de Formule 1-races van Max Verstappen uit.

Viaplay nam vorig jaar de uitzendrechten van de Formule 1 in Nederland over van Ziggo, maar kreeg sindsdien te maken met veel kritiek. Niet alleen in ons kikkerlandje, maar met name in de Scandinavische landen vallen de resultaten flink tegen. De Viaplay Group stelde haar doelstellingen voor dit jaar al naar beneden bij vanwege de snel verslechterende marktomstandigheden, maar topman Jensen heeft desondanks besloten zijn taken neer te leggen. Hij wordt vervangen door Jorgen Madsen Lindemann, oud-topman van MTG, het voormalig moederbedrijf van Viaplay.

Viaplay financieel in zwaar weer

Er werd al een programma in het leven geroepen om de kosten verder te drukken, maar de realisatie hiervan duurt langer dan verwacht. Tevens heeft Viaplay haar operationele en financiële doelstellingen voor de lange termijn ingetrokken. Pas wanneer de tweede kwartaalcijfers gepubliceerd worden, zal Viaplay aankondigen wat haar plannen en verwachtingen zijn voor de komende jaren. De Zweedse streamingsdienst gaat uit van een daling tussen de 12 en 16 procent van de advertentieinkomsten. Dit heeft volgens hen te maken met de sterke en snelle verslechtering van de tv- en radioreclamemarkten, zo meldt De Telegraaf.

Andere strategie noodzakelijk

„De vooruitzichten voor de markten waarin we actief zijn, zijn aanzienlijk en in een zeer snel tempo veranderd, en de uitvoering van kostenbesparingsprogramma’s heeft de effecten van deze omstandigheden niet voldoende verzacht. De impact van de macro-economische tegenwind op het bedrijf vereist dat we onze strategie anders uitvoeren”, verklaarde voorzitter Pernille Erenbjerg.

Alsmaar stijgende prijzen voor consument

Viaplay verhoogde onlangs al haar abonnementsprijzen in Nederland met een tweetal euro's. Dit was alweer de tweede prijsverhoging sinds de streamingsdienst actief is in ons land. Binnen een jaar tijd is de prijs van een maandabonnement met maar liefst zes euro omhoog gegaan.