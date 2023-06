Vincent Bruins

Een week na de Indianapolis 500 was de IndyCar Series alweer in het centrum van Detroit voor een 100-rondelange race op een gloednieuw stratencircuit. Rinus VeeKay jaagde op een top tien-klassering, maar Andretti Autosport-coureur Colton Herta gooide in de slotfase roet in het eten. De Nederlander kwam uiteindelijk als achttiende over de streep.

Vooraan werd de race gedomineerd door Álex Palou die Will Power achter zich wist te houden in de strijd om de overwinning. Felix Rosenqvist werd derde na een geweldige inhaalactie op McLaren-teamgenoot Alexander Rossi die vervolgens terugviel naar P5 achter Scott Dixon. Romain Grosjean vocht in de openingsfase nog voor een plekje in de top vijf, maar maakte uiteindelijk zijn vierde crash in zeven races mee. VeeKay, uitkomend voor Ed Carpenter Racing, begon vanaf de veertiende positie, maar maakte een aantal plaatsen goed en leek op weg te gaan naar een tweede opeenvolgend top tien-resultaat, totdat hij werd geraakt door Herta na de laatste herstart.

Op koers voor goede klassering

"Het was een zware race op dit nieuwe circuit," vertelde de 22-jarige Hoofddorper na afloop van de Detroit Grand Prix. "We wisten niet precies hoe de strategieën zich zouden ontvouwen en kozen zodoende vanwege onze startplaats in het middenveld voor een alternatieve tactiek. Het voelde goed, de snelheid was aanwezig en we konden ons mengen in de strijd om de toptienplaatsen. De neutralisatie kort na halverwege werkte niet in mijn voordeel, maar we lagen prima op koers voor een goede klassering."

Anti-stall

"Helaas verloren we wat tijd bij de tweede en laatste pitstop, waardoor ik net buiten de top tien viel," vervolgde VeeKay. "Geen man overboord: het veld zat dicht op elkaar en op een stratencircuit zijn er in de slotfase altijd mogelijkheden. Omdat het moeilijk bleek om temperatuur in de harde banden te krijgen, kon Herta aansluiting vinden en, voor ik er erg in had, reed hij in bocht vijf bij mij achterin. De auto schoot in anti-stall en daar verloor ik een hoop tijd mee. Vervolgens had ik in bochten één en twee zóveel overstuur, dat verscheidene concurrenten me konden passeren."

Het volgende evenement van de IndyCar Series staat voor zondag 18 juni op de planning met een race op Road America. VeeKay kijkt er in ieder geval naar uit, omdat hij op de in Wisconsin-gelegen baan al meerdere zeges in de opstapklassen heeft geboekt: "Dat is één van mijn favoriete circuits, ik kan niet wachten om daar weer te mogen racen!"