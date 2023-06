Jeen Grievink

Zondag 4 juni 2023 16:44 - Laatste update: 16:53

Het begint inmiddels normaal te worden, maar Max Verstappen kwam vanmiddag als winnaar over de streep tijdens de Grand Prix van Spanje. De Nederlander bleef na afloop echter nederig en gaf vooral complimenten aan zijn auto en zijn team. Ook blikte hij nog even terug op de tricky start, om vervolgens een vraag over zijn strijd met Sergio Pérez te ontwijken.

Verstappen kwam met bijna 24 seconden voorsprong op nummer twee Lewis Hamilton over de streep. Het was een uiterst dominante vertoning van de coureur die eigenlijk al het hele seizoen onklopbaar is. Enkel bij de start was het even oppassen geblazen voor Verstappen, die op een hardere band begon dan Carlos Sainz, die vanaf de tweede positie begon. Het zorgde voor een hachelijk moment richting bocht 1, maar alles liep goed af voor Verstappen. "Gelukkig gebeurde er niets", zo verklaarde hij na afloop bij interviewer Nico Rosberg.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen blij dat start goed afliep

Na afloop van de race werd Verstappen gevraagd of het niet heerlijk is om in zo'n auto zo'n seizoen te rijden: met volledige overmacht. Verstappen moest erkennen dat het absoluut "een eer" is om achter het stuur van de RB19 te mogen zitten. "Ik bedoel, het is een eer om deze auto te mogen rijden", zo waren zijn letterlijke woorden bij de gridinterviews. Bij de start schrok hij nog wel even, toen Sainz iets sneller bij de eerste bocht leek te zijn dan hij. "Ik had een hardere band, dus ik wist dat de start lastig ging worden. Buitenom gaan in bocht 1 is altijd vrij lastig. Gelukkig gebeurde er niets", zo zegt hij.

Verstappen ontwijkt vraag over strijd met Pérez

Toen hem nog even gevraagd werd naar de concurrentiestrijd met Pérez en of hij blij was dat hij hem verder van zich af heeft weten te duwen, ontweek Verstappen enigszins de vraag en focuste hij zich vooral op het teamresultaat. "We hadden opnieuw een sterk weekend en dat is wat ik graag wil zien van mezelf en het team en hopelijk kunnen we dit voortzetten in de rest van het jaar", aldus de Limburger.